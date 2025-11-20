Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a verificat în luna octombrie peste 1.000 de centre sociale din țară, în urma unor controale neanunțate realizate de inspectorii sociali ai ANPIS și ai agențiilor județene.

Florin Manole afirmă că aceste verificări sunt esențiale pentru protejarea copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități din sistemul de asistență socială.

Ministrul a transmis că realitatea din teren arată situații în care grija față de beneficiari este înlocuită de neglijență, iar acest lucru nu poate fi tolerat. El a explicat că au fost verificate toate aspectele esențiale, precum condițiile de cazare, igiena, personalul disponibil, accesibilizarea pentru persoane cu dizabilități și modul de îngrijire a copiilor din centrele de plasament.

„Trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a proteja copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități din centrele sociale. Uneori nu grija față de aceștia reprezintă realitatea, ci din contră, neglijența. Aceasta trebuie corectată de fiecare dată. Nu avem voie să o trecem cu vederea sau mai rău, să o ascundem. De aceea, în luna octombrie, inspectorii sociali ai ANPIS și ai agențiilor județene au realizat peste 1.000 de controale neanunțate în centrele sociale din toată țara. Am verificat tot: condițiile de cazare, personalul, igiena, accesibilizarea, modul în care sunt îngrijiți copiii aflați în centrele de plasament și persoanele vulnerabile”, a transmis Manole într-un clip pe Facebook.

În urma controalelor, au fost identificate mai multe nereguli considerate grave. Florin Manole a enumerat existența unor centre fără licență de funcționare, lipsa personalului necesar, condiții improprii de igienă, absența rampelor de acces pentru persoanele cu dizabilități și depozitarea necorespunzătoare a medicamentelor.

Pentru aceste deficiențe au fost aplicate sancțiuni în valoare de peste 800.000 de lei. În cazul unor centre unde neregulile au fost catalogate drept foarte grave, Ministerul a propus retragerea licenței.

„Din păcate au fost găsite deficiențe de netolerat: centre fără licență, personal insuficient, condiții improprii de igienă, lipsa rampelor pentru persoanele cu dizabilități, medicamente depozitate necorespunzător sau alte tipuri de nereguli. Au fost aplicate sancțiuni, în valoare de peste 800.000 de lei, iar în cazul unor centre cu nereguli grave am propus retragerea licenței de funcționare”, a precizat ministrul Florin Manole.

Ministrul a subliniat că verificările vor continua ritmic. El a declarat că aceste acțiuni vor avea loc în fiecare lună, până când toate centrele sociale vor respecta legea și standardele necesare pentru demnitatea persoanelor aflate în îngrijire.