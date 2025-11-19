Un studiu recent realizat de compania de date auto carVertical contrazice una dintre cele mai răspândite percepții ale cumpărătorilor de mașini rulate: aceea că doar vehiculele foarte vechi au kilometrajul manipulat.

Analiza arată că inclusiv mașinile de numai 5 ani prezintă ajustări semnificative ale rulajului, media reducându-se în România cu peste 70.000 de kilometri.

Fenomenul nu doar că afectează valoarea reală a vehiculelor, ci expune cumpărătorii unor riscuri financiare și tehnice majore, într-o piață în care fraudele continuă să se rafineze, iar istoricul auto devine tot mai greu de verificat fără un control profesionist.

Analiza carVertical, realizată pe vehicule produse între 2000 și 2023 și verificate în România, arată că anul cu cel mai mare risc de manipulare a kilometrajului este 2009, când 13,2% dintre vehiculele controlate prezentau nereguli.

Deși proporția scade în cazul mașinilor mai noi, problema nu dispare: 1,7% dintre vehiculele fabricate în 2021 aveau kilometrajul dat înapoi, procentul fiind de 1,3% pentru modelele din 2022 și de 1,5% pentru cele produse în 2023.

Studiul evidențiază și amploarea intervențiilor asupra odometrelor. Vehiculele produse în anul 2000 aveau ajustări medii de 107.200 km. Chiar și modelele recente prezintă diferențe semnificative între kilometrajul real și cel afișat: în medie, manipularea este de 73.000 km pentru vehiculele fabricate în 2020, de 83.000 km pentru cele din 2021, de 29.800 km pentru mașinile din 2022 și de 35.200 km pentru cele produse în 2023.

Specialiștii atrag atenția că o mașină cu kilometrajul derulat valorează întotdeauna mai puțin decât prețul cerut de vânzător. Cu cât vehiculul este mai scump, cu atât paguba cumpărătorului este mai mare. În plus, un kilometraj artificial scăzut poate induce în eroare viitorul proprietar în ceea ce privește starea pieselor de uzură, planificarea reviziilor sau estimarea valorii reale a mașinii.

Reprezentanții carVertical au explicat că nu doar odometrul propriu-zis înregistrează kilometrajul: existau situații, inclusiv la vehicule moderne, în care până la 100 de componente electronice furnizau informații despre rulaj. Ei au subliniat că verificarea în service-uri autorizate, coroborată cu istoricul digital, reprezintă singura metodă sigură de a evita fraudele.

„Kilometrajul este înregistrat de mai multe componente ale mașinii. La unele vehicule pot exista până la 100 de componente diferite care înregistrează citirile kilometrajului. De aceea este crucial să verificați istoricul mașinii și în service-urile autorizate. Chiar și rapoartele ”curate” merită o a doua verificare, prin urmare cumpărătorii nu ar trebui să ia decizii bazate pe emoții. Pentru a evita greșelile costisitoare, rapoartele de istoric carVertical au acum o listă denumită „Ce urmează?”. Aceasta îi ajută pe utilizatori să se simtă mai încrezători în deciziile lor de cumpărare, oferind toți pașii care trebuie parcurși după verificarea istoricului mașinii și acoperind riscurile pe care datele istorice nu le pot dezvălui”, a explicat Matas Buzelis, expert în piața auto la carVertical.

Studiul subliniază că riscul de accidente crește odată cu vechimea mașinii. În România, vehiculele fabricate între 2008 și 2016 reprezintă categoria cu cele mai multe înregistrări de daune: între 62% și 63% dintre acestea prezentau urme ale unor incidente anterioare.

Nici mașinile recente nu sunt ocolite. Datele arată că 45,3% dintre modelele fabricate în 2021 aveau înregistrări de daune, procentul urcând la 45,4% pentru anul 2022 și la 51,8% pentru 2023.

Costurile de reparații cresc considerabil pentru vehiculele moderne, deoarece tehnologia avansată și componentele electronice sunt mult mai scumpe. Dacă media reparațiilor pentru un vehicul din 2000 era de aproximativ 1.700 de euro, modelele din 2020 ajungeau la o medie a daunelor de 3.700 de euro, iar cele din 2023 la nu mai puțin de 7.900 de euro.

Specialiștii citați în studiu au transmis că mici zgârieturi sau deformări superficiale ale caroseriei nu influențează experiența de condus, însă vehiculele implicate în accidente grave trebuie evaluate cu maximă atenție.

„O bară de protecție îndoită sau zgârieturile minore nu afectează calitatea experienței de condus. Totuși, dacă o mașină a fost implicată într-un accident grav, starea acesteia trebuie evaluată cu mare atenție. Unele dintre aceste vehicule pot reprezenta un pericol nu numai pentru șofer, ci și pentru ceilalți participanți la trafic”, mai precizează Buzelis.

Datele companiei arată că, indiferent de vârstă sau de model, orice mașină poate avea kilometrajul manipulat, iar istoricul de accidente poate fi parțial sau total ascuns. Experții recomandă verificarea detaliată a istoricului și o inspecție riguroasă în service-uri autorizate înainte de achiziție.

Un mit răspândit în rândul cumpărătorilor este că vehiculele moderne nu pot avea kilometrajul manipulat. Reprezentanții carVertical au contrazis această percepție, explicând că, cu echipamentele potrivite, și mașinile vechi, și cele noi pot fi supuse fraudelor.