Persoanele și familiile vulnerabile mai au timp până pe 20 noiembrie 2025 pentru a depune cererile de ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar suplimentul pentru energie este disponibil lunar pe tot parcursul anului, conform legislației în vigoare, precizează Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Formularele pentru cerere se pot obține direct de la primăria localității, de pe site-ul acesteia, de pe site-ul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială sau de pe site-ul ANPIS. Cererile-declarații pe propria răspundere se depun la primăria unde se află locuința solicitantului.

Sprijinul financiar este destinat familiilor și persoanelor singure care respectă condițiile de eligibilitate stabilite de lege și care nu dețin bunuri ce ar conduce la excluderea lor.

Pentru a beneficia de acest ajutor, venitul mediu net trebuie să fie de maximum 1.386 lei pe persoană în cazul familiilor și 2.053 lei pentru persoanele singure.

Condițiile de acordare pentru ajutorul de încălzire sunt:

numai pentru un singur sistem e încălzire

numai familiilor și/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței

numai pentru o singură locuință (locuința de domiciliu sau de reședință)

numai titularului contractului/convenției individuale încheiat/încheiate cu furnizorul

numai consumatorilor vulnerabili care nu dețin o altă formă de încălzirea, au fost debranșați de la furnizarea energiei termine sau a gazelor naturale și au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

Plata ajutoarelor este efectuată de ANPIS prin agențiile teritoriale și se face astfel:

Pentru energie termică, gaze naturale și energie electrică, sprijinul este decontat direct furnizorilor și scăzut din factură.

Pentru combustibili solizi sau petrolieri, suma aferentă sezonului rece se plătește integral în luna decembrie sau proporțional dacă cererea este depusă ulterior.

ANPIS recomandă ca solicitările să fie depuse cât mai curând, pentru ca beneficiarii să primească sprijin încă din prima lună a sezonului rece.

În formular se vor menționa următoarele informații: