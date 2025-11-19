Legea Educației Naționale stabilește că învățământul de stat este gratuit, iar participarea la activitățile educaționale nu poate fi restricționată. Principiul este întărit și de legislația privind protecția copilului, care interzice orice formă de discriminare pe criterii sociale sau economice. Din această perspectivă, indiferent dacă masa a fost sau nu achitată, copilul are dreptul să intre în colectiv, să participe la ore și să fie tratat la fel ca ceilalți elevi sau preșcolari.

Spre deosebire de procesul educațional, hrana zilnică nu face parte din finanțarea de bază și nu este acoperită de bugetul statului. Pentru grădinițe și școli, masa face parte din programul prelungit sau din programele complementare, iar tariful aferent este stabilit de autoritatea locală sau de unitatea de învățământ, prin regulament. Obligația de plată apare în momentul în care părintele a ales programul lung sau a semnat un contract pentru furnizarea mesei.

Chiar dacă masa este un serviciu plătit, unitatea nu poate condiționa actul educațional de achitarea costurilor. Școala nu poate opri copilul la ușă, nu îl poate trimite acasă, nu îi poate interzice prezența în clasă și nu îl poate separa de colegi în timpul programului obligatoriu. De asemenea, orice formă de umilire, precum afișarea listelor cu părinți restanțieri sau evidențierea copilului în mod negativ, este considerată discriminatorie și contrară legislației privind drepturile copilului.

Unitatea nu poate utiliza restricții asupra minorului ca metodă de presiune financiară asupra familiei. Chiar și la ora mesei, copilul nu poate fi lăsat singur, ignorat sau tratat diferit față de ceilalți.

În absența plății, instituția are la dispoziție doar mecanisme administrative care se adresează exclusiv părinților. Poate trimite notificări privind suma datorată, poate solicita recuperarea contravalorii prin serviciile contabile sau prin asociația de părinți, iar în anumite situații poate recomanda trecerea copilului la program scurt dacă familia nu dorește masa sau nu își permite costul.

Dacă restanțele sunt repetate și există indicii că familia se confruntă cu dificultăți sociale, unitatea poate sesiza autoritatea locală sau serviciile sociale pentru a analiza dacă minorul poate fi sprijinit.

Scopul acestor intervenții nu este sancționarea părinților, ci identificarea unui eventual drept la masă subvenționată sau la sprijin suplimentar.

Copilul nu poate fi sancționat pentru problemele financiare ale familiei

Așadar, nicio prevedere legală nu permite excluderea copilului din motive legate de plata mesei. În România, toate actele normative care protejează minorul stabilesc expres că el nu poate fi pus în situații care îi afectează demnitatea, accesul la educație sau integrarea în colectiv.

Singura entitate responsabilă de achitarea costurilor este părintele, iar demersurile de recuperare trebuie îndreptate exclusiv către adult.