Florin Manole a decis declanșarea unor verificări extinse în sistemul unităților protejate autorizate, pe fondul unor deficiențe structurale majore care au permis, potrivit ministrului, apariția unor practici abuzive. Măsura vine după ce autoritățile au constatat lipsa unui mecanism real de control în acest sector.

Ministrul a transmis că echipele mixte de control au început deja activitatea în teren, în baza unui ordin semnat recent, și că intervenția are ca obiectiv eliminarea utilizării incorecte a facilităților fiscale acordate acestor entități.

„Închidem robinetul băieţilor deştepţi care folosesc unităţile protejate autorizate ca să maximizeze profituri şi să profite de facilităţile fiscale. Am schimbat regulile jocului. Echipe mixte de control sunt deja în teren. Şi vom schimba şi legislaţia”, a declarat ministrul Muncii.

Intervenția autorităților vine într-un context în care legislația actuală este considerată insuficientă pentru a preveni derapajele și pentru a asigura respectarea scopului social al acestor unități, respectiv integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități.

Florin Manole a explicat că una dintre principalele vulnerabilități ale sistemului este absența unui aparat de control eficient, ceea ce a dus la imposibilitatea monitorizării reale a activității unităților protejate. Situația este cu atât mai gravă cu cât numărul beneficiarilor este foarte ridicat.

Ministrul a evidențiat incapacitatea instituțională a Agenției Naționale pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități de a efectua verificări adecvate, invocând lipsa resurselor umane necesare pentru o astfel de misiune complexă.

„Cu un singur om la Corpul de Control nu poţi supraveghea un întreg sistem în care sunt 950.000 doar beneficiari persoane cu dizabilităţi, fără să mai vorbim despre aceste unităţi protejate. Lucrurile acestea se opresc astăzi aici. Pentru că am mai înţeles ceva. Legislaţia este prea slabă”, a explicat acesta.

De asemenea, oficialul a atras atenția asupra lacunelor legislative care permit autorizarea formală a unităților fără o verificare efectivă în teren, ceea ce creează premisele unor situații în care realitatea diferă semnificativ de documentația depusă.

„Practic, pe hârtie, totul poate arăta bine, poate arăta perfect, fără ca cineva să verifice realitatea. Mai mult, autorizaţia se dă pentru sediu dar activitatea se poate desfăşura în alte locuri, care nu erau verificate. Asta creează abuzuri şi spaţiu pentru abuzuri. Am înţeles că sistemul trebuie corectat. Şi asta vom face. Pentru că acest mecanism trebuie să fie despre oameni, nu doar despre profit”, a subliniat ministrul.

Unitățile protejate sunt definite de lege ca entități, publice sau private, care angajează persoane cu handicap, beneficiind de anumite facilități fiscale pentru a susține integrarea acestora pe piața muncii.

