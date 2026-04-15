Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că inspectorii sociali au desfășurat controale extinse la nivel național, în luna martie 2026, pentru a evalua respectarea legislației și a standardelor în domeniu.

”Ne respectăm angajamentul: continuăm controalele în serviciile sociale. În martie 2026, inspectorii sociali au fost din nou în teren, în toată ţara, pentru a verifica dacă cei mai vulnerabili dintre noi sunt trataţi cu respect şi dacă legea este respectată”, spune ministrul Muncii pe Facebook.

Oficialul a subliniat că, deși controalele sunt recurente, problemele persistă în multe dintre unitățile verificate.

”Din 745 de misiuni de inspecţie s-au dispus 914 măsuri de remediere, 41 sancţiuni şi 282.000 lei amenzi. Nu închidem ochii. Nu trecem mai departe”, declară Manole.

Aceste date reflectă o presiune tot mai mare pusă de autorități pe furnizorii de servicii sociale pentru respectarea standardelor minime.

Potrivit Ministerul Muncii, controalele au vizat mai multe componente esențiale ale sistemului de asistență socială.

”În acest context, verificările au vizat respectarea standardelor minime de calitate, a standardelor de cost aplicabile serviciilor sociale, evaluarea furnizorilor de servicii sociale în vederea acordării certificatului de acreditare, modul de stabilire, acordare şi administrare a beneficiilor de asistenţă socială, respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv accesibilizarea spaţiilor şi acordarea prestaţiilor sociale, precum şi monitorizarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse anterior prin actele de control”, arată instituţia.

În urma verificărilor, inspectorii au descoperit multiple neconformități care afectează direct calitatea serviciilor oferite beneficiarilor.

”În cadrul misiunilor de inspecţie au fost identificate mai multe neconformităţi faţă de prevederile legale, dintre care menţionăm: Funcţionarea unor servicii sociale fără respectarea standardelor minime de calitate; Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere fără a se avea în vedere gradul de dependenţă al beneficiarilor; Menţionarea în contractele de acordare a serviciilor sociale a unor costuri inferioare standardului minim de cost; Existenţa unor beneficiari puşi sub interdicţie prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în perioada 2016–2018, pentru care măsurile de ocrotire nu au fost reexaminate în conformitate cu prevederile Legii nr. 140/2022; Neasigurarea personalului de specialitate de îngrijire şi asistenţă în raportul prevăzut de H.G. nr. 426/2020; Neacordarea alocaţiei de hrană în cuantumul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 6/2026; Neaccesibilizarea grupurilor sanitare”, se menţionează în comunicat.

Lista problemelor evidențiază atât deficiențe administrative, cât și încălcări directe ale drepturilor beneficiarilor.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare.

Instituția precizează că implementarea măsurilor dispuse va fi atent monitorizată, iar respectarea legislației rămâne o prioritate, în special în ceea ce privește protejarea persoanelor vulnerabile.

Rezultatele controalelor din martie 2026 vin pe fondul unei atenții sporite asupra sistemului de servicii sociale din România, unde autoritățile încearcă să corecteze deficiențe cronice și să alinieze serviciile la standarde europene.

Datele oficiale indică necesitatea unor intervenții continue pentru îmbunătățirea condițiilor din centrele sociale și pentru garantarea drepturilor beneficiarilor.