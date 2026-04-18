Vești proaste pentru pensionarii din România
Vești proaste pentru pensionarii din România. România înregistrează un dezechilibru persistent între numărul de persoane active profesional și numărul de pensionari, o realitate care afectează direct sustenabilitatea sistemului public de pensii. Presiunea asupra bugetului de asigurări sociale crește, în condițiile în care baza de contribuabili rămâne insuficientă raportat la numărul beneficiarilor.
Diferențele sunt vizibile la nivel regional. În anumite județe, raportul dintre salariați și pensionari este relativ echilibrat, cu aproximativ 10 angajați care susțin 9 pensionari. În alte zone însă, situația este mult mai tensionată, cum este cazul județelor Vaslui și Teleorman, unde 10 salariați ajung să susțină până la 14 pensionari.
Presiune crescută pe sistemul de pensii
Acest dezechilibru demografic și economic generează provocări majore pentru stabilitatea sistemului de pensii din România. Un număr redus de contribuabili activi trebuie să susțină un segment tot mai mare de pensionari, ceea ce afectează capacitatea statului de a menține echilibrul financiar pe termen lung.
În acest context, politicile publice sunt orientate tot mai mult către creșterea gradului de ocupare și reducerea muncii nedeclarate, factori considerați esențiali pentru consolidarea veniturilor la bugetul de asigurări sociale.
Programe guvernamentale pentru integrarea tinerilor pe piața muncii
Ministerul Muncii implementează mai multe măsuri strategice dedicate creșterii ocupării forței de muncă, cu accent pe integrarea tinerilor în economie. Printre acestea se află două proiecte majore aflate în fază de implementare, finanțate inclusiv din fonduri europene.
Un program important vizează facilitarea accesului la primul loc de muncă pentru tineri. Acesta are o valoare estimată de 170 de milioane de euro și are ca obiectiv integrarea a peste 28.000 de tineri pe piața muncii. Prin acest mecanism, beneficiarii devin salariați activi și contribuie direct la sistemul public de asigurări sociale.
Combaterea muncii la negru, o prioritate pentru autorități
O altă direcție esențială este reducerea muncii nedeclarate, fenomen care afectează semnificativ colectarea taxelor și contribuțiilor sociale. Munca la negru generează pierderi importante pentru bugetul de stat și creează dezechilibre între angajatori.
Inspecția Muncii are un rol central în identificarea și sancționarea cazurilor de angajare fără forme legale. Au fost semnalate situații în care sute de persoane lucrau fără contracte de muncă în cadrul aceleiași companii, inclusiv cazuri cu aproximativ 500 de lucrători nedeclarați.
Reprezentanții Ministerului Muncii subliniază că echilibrarea pieței muncii nu poate fi realizată printr-o singură măsură, ci printr-un set integrat de politici publice. Acestea includ stimularea angajării tinerilor, întărirea controalelor privind munca nedeclarată și îmbunătățirea colectării contribuțiilor sociale.
În acest sens, autoritățile consideră că investițiile în ocupare și controlul pieței muncii sunt „două ingrediente cheie” pentru o economie mai stabilă și un sistem de pensii sustenabil.
Miza este sustenabilitatea pe termen lung
Dezechilibrul dintre salariați și pensionari rămâne o provocare majoră pentru România. Soluțiile propuse de autorități vizează atât creșterea numărului de contribuabili activi, cât și reducerea pierderilor generate de munca nedeclarată. În lipsa unor măsuri coerente și susținute, presiunea asupra sistemului public de pensii riscă să crească în anii următori.
„Sigur, este cât se poate de clar că există un deficit și că e și o preocupare pentru echilibrarea situației. Vreau să vă spun că și acum avem în Ministerul Muncii abia demarate două proiecte importante pentru angajarea de oameni noi în economie, nu la stat. Avem, de exemplu, un proiect pentru primul loc de muncă pentru tineri, care este în valoare de 170 de milioane de euro și va ajuta peste 28.000 de tineri să intre în piața muncii, să devină salariați și, deci, cotizanți la sistemul de asigurări sociale. Dincolo de genul acesta de proiecte de subvenționare a noilor locuri de muncă prin fonduri europene, avem nevoie de o Inspecție a Muncii care să identifice, și face asta deja într-o bună măsură, dar mereu este loc de mai bine la toată lumea, munca la negru.
Munca la negru înseamnă muncitori, oameni care sunt la muncă, dar pentru care nu se plătesc taxe, pentru că unii dintre angajatori preferă să fenteze legea. Am avut și cazuri, în București de exemplu, de 500 de oameni la lucru care nu erau angajați legal într-o singură firmă. Deci, dacă pe de o parte susținem noi locuri de muncă pentru tineri și, pe de altă parte, prin Inspecția Muncii, mai multe cazuri de ilegalități pe care să le sancționăm și să le corectăm, atunci avem două ingrediente cheie pentru o piață a muncii mai bună, o colectare mai bună și un echilibru corect între salariați și pensionari”, a explicat Florin Manole.
