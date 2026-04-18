Vești proaste pentru pensionarii din România. România înregistrează un dezechilibru persistent între numărul de persoane active profesional și numărul de pensionari, o realitate care afectează direct sustenabilitatea sistemului public de pensii. Presiunea asupra bugetului de asigurări sociale crește, în condițiile în care baza de contribuabili rămâne insuficientă raportat la numărul beneficiarilor.

Diferențele sunt vizibile la nivel regional. În anumite județe, raportul dintre salariați și pensionari este relativ echilibrat, cu aproximativ 10 angajați care susțin 9 pensionari. În alte zone însă, situația este mult mai tensionată, cum este cazul județelor Vaslui și Teleorman, unde 10 salariați ajung să susțină până la 14 pensionari.

Acest dezechilibru demografic și economic generează provocări majore pentru stabilitatea sistemului de pensii din România. Un număr redus de contribuabili activi trebuie să susțină un segment tot mai mare de pensionari, ceea ce afectează capacitatea statului de a menține echilibrul financiar pe termen lung.

În acest context, politicile publice sunt orientate tot mai mult către creșterea gradului de ocupare și reducerea muncii nedeclarate, factori considerați esențiali pentru consolidarea veniturilor la bugetul de asigurări sociale.

Ministerul Muncii implementează mai multe măsuri strategice dedicate creșterii ocupării forței de muncă, cu accent pe integrarea tinerilor în economie. Printre acestea se află două proiecte majore aflate în fază de implementare, finanțate inclusiv din fonduri europene.

Un program important vizează facilitarea accesului la primul loc de muncă pentru tineri. Acesta are o valoare estimată de 170 de milioane de euro și are ca obiectiv integrarea a peste 28.000 de tineri pe piața muncii. Prin acest mecanism, beneficiarii devin salariați activi și contribuie direct la sistemul public de asigurări sociale.

O altă direcție esențială este reducerea muncii nedeclarate, fenomen care afectează semnificativ colectarea taxelor și contribuțiilor sociale. Munca la negru generează pierderi importante pentru bugetul de stat și creează dezechilibre între angajatori.

Inspecția Muncii are un rol central în identificarea și sancționarea cazurilor de angajare fără forme legale. Au fost semnalate situații în care sute de persoane lucrau fără contracte de muncă în cadrul aceleiași companii, inclusiv cazuri cu aproximativ 500 de lucrători nedeclarați.

Reprezentanții Ministerului Muncii subliniază că echilibrarea pieței muncii nu poate fi realizată printr-o singură măsură, ci printr-un set integrat de politici publice. Acestea includ stimularea angajării tinerilor, întărirea controalelor privind munca nedeclarată și îmbunătățirea colectării contribuțiilor sociale.

În acest sens, autoritățile consideră că investițiile în ocupare și controlul pieței muncii sunt „două ingrediente cheie” pentru o economie mai stabilă și un sistem de pensii sustenabil.

Dezechilibrul dintre salariați și pensionari rămâne o provocare majoră pentru România. Soluțiile propuse de autorități vizează atât creșterea numărului de contribuabili activi, cât și reducerea pierderilor generate de munca nedeclarată. În lipsa unor măsuri coerente și susținute, presiunea asupra sistemului public de pensii riscă să crească în anii următori.