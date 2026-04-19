Ministrul Muncii, Florin Manole, a lansat duminică, 19 aprilie 2026, un semnal de alarmă cu privire la viitorul economic și social al țării, subliniind că închiderea unor companii de stat, corelată cu dispariția a mii de firme private, ar putea declanșa o criză socială profundă.

Într-o intervenție la Antena 3, oficialul a explicat că economia funcționează ca un mecanism de tip lanț, în care inflația galopantă și scăderea puterii de cumpărare duc inevitabil la reducerea consumului.

Această contracție a pieței determină, în opinia sa, o încetinire a activității economice care culminează cu concedieri, transformând sărăcia într-un fenomen care se propagă rapid, asemenea unui bulgăre de zăpadă.

Ministrul a precizat că cifrele actuale, care indică închiderea a peste 7.000 de firme, nu sunt doar statistici reci, ci reprezintă simptomele clare ale unei crize iminente.

Florin Manole a punctat că obiectivul fundamental al politicii nu ar trebui să fie unul liniar, ci orientat către asigurarea bunăstării cetățenilor, în timp ce indicatorii economici actuali arată exact contrariul. Acesta a reiterat faptul că autoritățile au datoria morală și politică de a stopa degradarea nivelului de trai, mai ales că datele recente plasează o mare parte din populație la limita sărăciei.

„La ele (companiile de stat – n.r.) aș adăuga și niște mii de firme închise, peste 7.000, dar ele reprezintă împreună același lucru – simptomele unei crize. Toate sunt în lanț – inflația, scăderea puterii de cumpărare, scăderea consumului care presupune încetinirea activității economice, care duce la concedieri colective sau de mai mică amploare, sărăcie care se tot reproduce și se răspândește ca un bulgăre. Ce ne dorim noi este să oprim o criză socială, pentru că scopul politicii nu este să fie liniară, ci să fie bunăstarea, ori cifrele alea arătă inversul”, a declarat Florin Manole pentru postul tv.

În ceea ce privește tensiunile politice actuale, ministrul a clarificat poziția formațiunii sale, arătând că nu s-au pronunțat împotriva coaliției de guvernare, ci au optat pentru continuarea unui proiect pro-european, excluzând categoric orice colaborare cu partidele extremiste precum AUR.

Florin Manole a subliniat că, deși există voci care resping colaborarea cu echipa sa, argumentele obiective privind situația economică precară rămân incontestabile și nu pot fi ignorate de niciun partener de dialog.

Referitor la declarațiile recente ale premierului, ministrul a evitat un conflict direct, sugerând că eventualele exprimări mai puțin politicoase ar putea fi simple gafe, și nu atacuri personale.

„Două aspecte. Unu: noi nu ne-am pronunțat împotriva coaliției, am spus că vrem să continuăm într-o coaliție pro-europeană, că nu vrem să facem coaliție cu AUR. Alții au spus că nu vor cu noi, am înțeles asta. Dar dincolo de ce rostim fiecare, să ne uităm și la argumente. Noi am spus că situația e proastă, sunt elemente obiective și clar necontrazise de nimeni. Dincolo, care-s argumentele? Eu nu cred că premierul s-a referit la noi, că nu-l văd în situația de a se exprima rudimentar și nepoliticos și fără bun simț. Cred că e o altă gafă, dar discuția nu e despre un om cu nume și prenume pentru că el ar reprezenta o problemă. Problema este fix dată de cifrele astea – inflație, scăderea puterii de cumpărare”, a transmis Florin Manole.

Florin Manole a adus în discuție și necesitatea unor lupte publice pentru implementarea unor măsuri sociale, dând exemplu creșterea salariului minim începând cu luna iulie, o măsură obținută în urma unor negocieri intense.

Un punct central al discursului său a fost situația pensionarilor, categorie pe care o consideră cea mai afectată de actualul context economic.

Florin Manole a susținut necesitatea adoptării unui „pachet de solidaritate” menit să compenseze, măcar parțial, pierderile suferite de seniori. El a respins categoric ideea creșterii TVA, menționând că o astfel de măsură nu a beneficiat niciodată de consensul PSD.

Ministrul Muncii a argumentat că sprijinirea pensionarilor este esențială nu doar din punct de vedere social, ci și economic, deoarece aceștia își reintroduc imediat veniturile în economie prin achiziții de bază, precum alimente și medicamente.

„Nu vreau să fiu avocatul lui Nazare sau al altcuiva, vreau să spun că tot ce a fost problematic a fost public – de exemplu, directiva că salariul minim trebuie să crească. A trebuit să ne luptăm public și am câștigat pe jumătate – să crească din iulie. Puterea de cumpărare a scăzut cel mai mult la pensionari. Avem nevoie de un pachet de solidaritate pentru a compensa măcar parțial. Creșterea TVA nu a fost nicio secundă ideea și nici nu a avut consensul PSD. Am vorbit de pensionare, a trebuit să blocăm ca să găsim o soluție care cât costa pentru România, 0,04% din PIB? Pensionarii își cheltuie banii la magazine și-și cumpără medicamente, nu fac achiziții spectaculoase. Banii se rostogolesc”, a încheiat Florin Manole.