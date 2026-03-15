Ridicarea unei construcții este reglementată de legislația privind autorizarea lucrărilor de construcții. În mod normal, orice imobil trebuie construit pe baza unei autorizații de construire emise de autoritatea locală.

Autorizația stabilește mai multe elemente esențiale, cum ar fi amplasarea construcției pe teren, regimul de înălțime, distanțele față de proprietățile vecine și caracteristicile tehnice ale imobilului. Lucrările trebuie realizate conform proiectului autorizat și documentației urbanistice aprobate.

Dacă imobilul a fost construit în baza unei autorizații valabile și lucrările respectă proiectul aprobat, poziția juridică a proprietarului este, în general, mai stabilă în cazul unei eventuale contestații.

Autorizația de construire este considerată un act administrativ emis de o autoritate publică. Ca orice act administrativ, aceasta poate fi contestată în instanță de o persoană care consideră că îi sunt afectate drepturile sau interesele legitime.

Un vecin poate susține, de exemplu, că autorizația a fost emisă fără respectarea regulilor urbanistice sau că proiectul autorizat îi afectează proprietatea. În astfel de situații, contestația poate fi îndreptată împotriva autorizației de construire.

Procedura începe de obicei prin formularea unei plângeri prealabile adresate autorității care a emis autorizația. Dacă situația nu este rezolvată pe această cale, litigiul poate fi adus în fața instanței de contencios administrativ.

Contestarea unei autorizații de construire nu poate fi făcută oricând. Legislația stabilește termene în care persoanele interesate pot formula plângeri împotriva actelor administrative.

De regulă, plângerea trebuie formulată într-un termen relativ scurt de la momentul în care persoana a aflat despre existența autorizației. După expirarea termenelor prevăzute de lege, contestarea autorizației devine mult mai dificilă.

Instanțele analizează de multe ori momentul în care persoana a luat cunoștință de existența autorizației și dacă aceasta avea posibilitatea reală de a o contesta anterior.

Chiar dacă autorizația de construire nu mai poate fi contestată direct, vecinii pot sesiza autoritățile atunci când consideră că lucrările executate nu respectă autorizația emisă.

Sesizarea poate fi adresată primăriei sau Inspectoratului de Stat în Construcții, instituția care exercită controlul în domeniul construcțiilor. Autoritățile pot verifica dacă lucrările au fost realizate conform proiectului aprobat și dacă au fost respectate normele legale.

În urma verificărilor pot fi dispuse măsuri de corectare a situației, aplicarea unor sancțiuni sau, în anumite cazuri, intrarea în legalitate a construcției.

Codul civil stabilește reguli privind distanțele dintre construcții și amplasarea elementelor care pot afecta proprietatea vecină.

De exemplu, ferestrele sau balcoanele care au vedere directă către proprietatea vecină trebuie amplasate la anumite distanțe pentru a proteja dreptul la intimitate. De asemenea, construcțiile trebuie să respecte limitele stabilite prin documentațiile urbanistice și prin autorizația de construire.

Dacă aceste reguli nu sunt respectate, vecinul poate solicita intervenția instanței pentru protejarea drepturilor sale.

Atunci când un litigiu privind o construcție ajunge în instanță, judecătorul analizează mai multe aspecte. Printre acestea se numără legalitatea autorizației de construire, respectarea proiectului autorizat și impactul asupra drepturilor vecinilor.

În funcție de situația concretă, instanța poate dispune anularea autorizației de construire sau poate obliga proprietarul să modifice anumite elemente ale construcției. În anumite cazuri pot fi acordate și despăgubiri pentru prejudiciile produse.

Demolarea construcției este o măsură extremă și apare, de regulă, atunci când imobilul a fost construit fără autorizație sau cu încălcarea gravă a legislației urbanistice.

Atunci când construcția este deja finalizată, instanțele analizează cu atenție consecințele unei eventuale intervenții asupra imobilului.

Judecătorii iau în considerare legalitatea autorizației, modul în care au fost realizate lucrările și momentul în care a fost formulată contestația. De asemenea, este analizată proporționalitatea măsurilor solicitate, în raport cu drepturile proprietarului și ale vecinilor.

În practică, demolarea unei construcții finalizate este rară și apare mai ales în situațiile în care există încălcări grave ale legislației sau ale autorizației de construire.