Conform proiectului de buget, cheltuielile totale ale Secretariatului de Stat pentru Culte vor fi reduse de la aproximativ 2,83 miliarde de lei în 2025 la aproape 2,67 miliarde de lei în 2026. Scăderea reprezintă o diminuare de peste 5% a fondurilor alocate acestui domeniu.

Cea mai importantă reducere apare la capitolul destinat construcției și reparațiilor lăcașurilor de cult, unde sumele prevăzute sunt aproape înjumătățite față de anul precedent.

Pentru numeroase comunități religioase, în special cele din mediul rural sau din localități mai mici, această diminuare ar putea duce la întârzieri în derularea proiectelor de construcție sau restaurare a bisericilor.

Reducerea fondurilor alocate cultelor apare într-un context economic mai complicat, în care Guvernul încearcă să limiteze deficitul bugetar și să redistribuie resursele către alte domenii considerate prioritare.

Proiectul de buget pentru 2026 estimează venituri de aproximativ 736,5 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile totale depășesc 860 de miliarde de lei. Diferența dintre cele două valori urmează să fie acoperită prin deficit bugetar.

Executivul se bazează pe creșterea veniturilor fiscale, în special din TVA, amenzi și taxe provenite din jocurile de noroc, pentru a susține nivelul ridicat al cheltuielilor publice.

În acest context, reducerea unor programe de finanțare, inclusiv a celor destinate infrastructurii religioase, a fost inclusă în proiectul de buget ca parte a măsurilor de ajustare fiscală.

Chiar dacă bugetul pentru construcția și modernizarea bisericilor scade, alte forme de sprijin pentru cultele religioase sunt menținute sau înregistrează creșteri moderate.

Proiectul bugetului prevede majorări marginale pentru salarizarea personalului clerical și neclerical, precum și pentru programele dedicate comunităților religioase românești din afara țării.

Sprijinul acordat cultelor din diaspora a devenit în ultimii ani o prioritate pentru autoritățile române. De exemplu, în 2025 statul a alocat peste 80 de milioane de lei pentru proiecte religioase în străinătate, destinate construirii sau modernizării unor lăcașuri de cult și a unor spații comunitare.

Cum sunt finanțate cultele religioase în România

În România, cultele religioase recunoscute oficial beneficiază de sprijin financiar din partea statului prin mai multe mecanisme bugetare.

Fondurile publice sunt utilizate pentru:

plata salariilor clerului și a personalului neclerical;

restaurarea și întreținerea lăcașurilor de cult;

activități sociale și filantropice;

programe educaționale și culturale.

În anii precedenți, finanțarea publică pentru culte a ajuns la miliarde de lei anual, dacă sunt incluse toate formele de sprijin acordate de stat, inclusiv salariile profesorilor de religie sau alte programe dedicate activităților religioase și comunitare.