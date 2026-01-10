A face modificări în locuința ta — fie că stai la într-un apartament de bloc, fie la casă cu curte — nu înseamnă că poți face absolut orice fără să te informezi mai întâi asupra legislației locale.

În multe țări europene există reguli clare despre ce tip de lucrări sunt permise, când trebuie cerut un permis de construcție sau interacționat cu autoritățile, și când este necesar acordul vecinilor sau al comunității de proprietari.

În Franța, orice lucrare care schimbă aspectul exterior al unei clădiri sau proprietăți necesită fie o declarație prealabilă („déclaration préalable”), fie un permis de construcție („permis de construire”).

Acestea se aplică inclusiv pentru extinderea casei, construirea de anexe, instalarea de ferestre mai mari sau modificări vizibile din exterior. Regulile sunt mai stricte pentru proprietățile situate în zone istorice sau protejate, unde este necesar și acordul organismelor specializate, cum ar fi „Architectes des Bâtiments de France”.

Dacă proiectul este mai mic de 20 m² și nu schimbă funcțiunea sau aspectul exterior în mod semnificativ, este posibil să fie necesară doar o declarație prealabilă la autoritatea locală (mairie).

Pentru lucrări mai mari — extinderi, modificări de structură sau proiecte care schimbă aspectul general — se cere permis de construire.

Deși vecinii nu sunt autoritatea care acordă permisele, pot contesta un proiect prin intermediul autorităților locale dacă consideră că proiectul le încalcă drepturile sau afectează mediul, lumina, intimitatea sau siguranța.

Ignorarea dreptului de a consulta autorizația poate conduce chiar la ordine de demarare a demolării și amenzi de mii de euro.

În plus, dacă ai un perete comun cu vecinul și îl dorești modificat, sunt reguli stricte despre felul și modul în care se poate interveni, iar lucrările mai complexe necesită acordul vecinului sau hotărâre judiciară.

În Germania, înainte de a face modificări materiale sau extinderi la o casă, trebuie de cele mai multe ori să obții un permis de construcție (Baugenehmigung) de la autoritatea locală de urbanism. Autoritățile verifică conformitatea proiectului cu planurile urbanistice și cu legile de zonare.

Pentru proiectele care creează un „impact material” — cum ar fi schimbarea structurii, adăugarea unei camere sau extinderea casei — este obligatoriu să depui o cerere, iar unele lucrări mai mici pot să nu necesite permise în funcție de regulamentul local.

Vecinii pot fi invitați să își exprime acordul sau opoziția atunci când proiectul afectează teritoriul comun sau respectarea unei legi care le protejează drepturile (de exemplu, zona de distanță între construcții sau regimul de lumină).

Însă permisele nu pot fi eliberate doar pe baza consimțământului vecinilor, ci prin raportarea la reglementările publice de construcție.

Două aspecte esențiale:

Semnarea unei declarații de consimțământ de către vecini poate limita mai târziu drepturile lor legale dacă aceștia își dau acordul fără să înțeleagă pe deplin implicațiile.

Vecinii pot depune obiecțiuni legale dacă consideră că proiectele ar încălca normele de protecție a drepturilor terților – de exemplu, dacă distanțele legale sau cerințele de lumină naturală nu sunt respectate.

În Marea Britanie (Anglia, Țara Galilor, Scoția), modificările importante la o locuință sau la fațada unei case pot necesita planning permission (permisiune de planificare) de la consiliul local.

Aceasta se aplică pentru lucrări care modifică semnificativ aspectul sau funcționalitatea proprietății, cum ar fi:

Extinderea casei sau construirea unei anexe;

Modificări ale fațadei, inclusiv ferestre, uși sau materiale exterioare;

Schimbarea utilizării unei părți a imobilului.

Lucrările „interne”, cum ar fi renovarea băii sau schimbarea finisajelor, nu necesită de obicei planning permission, dar este bine să te consulți înainte de a începe.

Chiar dacă nu trăiești într-un bloc, în Regatul Unit există legislații precum „Party Wall Act” care reglementează situațiile când:

Îți modifici un perete comun cu vecinul (de exemplu pereți laterali în case înșiruite);

Extinzi o structură care se sprijină sau afectează proprietățile învecinate.

În aceste cazuri, trebuie să notifici oficial vecinii și să aștepți consimțământul sau să stabilești un acord privind modul în care se vor derula lucrările.

Ignorarea acestor reguli poate duce la litigii, blocări de proiect sau plata unor despăgubiri.

În Spania, proprietarii ce locuiesc într-un bloc sau într-un ansamblu rezidențial sunt supuși Legii proprietății orizontale (Ley de Propiedad Horizontal) când vine vorba de modificări care afectează elementele comune ale clădirii (fațade, balcoane, pereți structurali etc.). Pentru astfel de lucrări, este necesar acordul expres al asociației de proprietari înainte de a începe lucrările.

Lucrările permise fără aprobarea comunității sunt, în general, cele interioare care nu afectează elementele comune sau structura clădirii (de exemplu, schimbarea pardoselii, reamenajări interne fără structură de susținere).

Modificări ce necesită aprobări

Schimbarea fațadei (ferestre, balcoane, tencuieli vizibile);

Instalarea de aparate externe vizibile (de exemplu, unități de aer condiționat);

Lucrări la acoperișuri, curți comune sau terase.

Dacă nu respecți aceste reguli, asociația poate cere restaurarea stării anterioare sau daune materiale prin instanță.

Italia are un sistem complex de permise și autorizații pentru modificările asupra locuințelor sau caselor.

Dacă planifici extinderea, renovarea majoră sau construirea de structuri noi, vei avea nevoie de un permesso di costruire (permisiune de construcție) emis de autoritatea locală Comune. Aceasta este obligatorie pentru lucrări care:

Modifică dimensiunea sau forma clădirii;

Creează noi standarde de locuire;

Extind sau adaugă spații semnificative.

Pe lângă acest permis, există și proceduri mai simple precum CILA sau SCIA, care pot fi folosite pentru anumite modificări sau lucrări de întreținere structurală.

Nici în Italia, vecinii nu reprezintă autoritatea care acordă permisele în Italia, însă pot exista situații în care:

Scrisorile de notificare oficială către proprietarii vecini sunt necesare pentru anumite tipuri de lucrări;

Dacă modificarea afectează în mod clar limitele sau drepturile lor, pot formula obiecții în faza de analiza a planurilor.

În plus, dacă locuința ta se află într-una din zonele istorice sau protejate, vei avea nevoie de aprobări suplimentare de la autorități culturale sau de mediu.

Indiferent în ce țară europeană te afli — Franța, Germania, Marea Britanie, Spania sau Italia — există o serie clară de reguli despre modificările în locuință, casă sau curte:

1. Permisele de construcție sunt cerute pentru lucrări însemnate: extinderi, modificări structurale, schimbări vizibile exterioare etc.

2. Vecinii trebuie notificați sau pot fi implicați în situații în care lucrările afectează părtășii de proprietate sau pereții comuni, dar ei nu pot decide în locul autorităților legale.

3. Asociațiile de proprietari (în blocuri) joacă un rol important, mai ales în Spania sau Marea Britanie, unde aprobările lor sunt cerute înaintea începerii lucrărilor.

4. Nerespectarea regulilor poate atrage amenzi, anularea proiectului sau demersuri judiciare — iar vânzarea proprietății poate fi afectată dacă lucrările au fost făcute fără permise.