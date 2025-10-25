Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat că mulți români și-au luat noile cărți de identitate electronice. Șeful DGEP, chestorul Cătălin Giulescu, a spus că până pe 9 octombrie, aproximativ 700.000 de persoane au optat pentru aceste buletine cu cip.

Între 20 martie și 9 octombrie 2025, DGEP și structurile sale teritoriale au emis 716.881 de cărți de identitate electronice și 31.761 de cărți de identitate vechi, simple. Aceasta arată cât de mult s-a lucrat în serviciile locale pentru evidența persoanelor și cum s-a implementat treptat sistemul informatic pentru gestionarea actelor de identitate.

DGEP a mai explicat pentru cei de la știripesurse.ro că data de 20 martie 2025 nu e foarte importantă pentru cărțile vechi, deoarece la acel moment cartea electronică de identitate (CEI) nu era disponibilă la nivel național. Data importantă este 1 august 2025, când CEI a devenit disponibilă în toată țara. De atunci, oricine poate depune cererea la orice serviciu local și ridica cartea de oriunde, dacă a ales această opțiune la depunerea cererii.

Între 1 august și 9 octombrie 2025 au fost emise 20.041 de cărți de identitate vechi, model 1997.

Cartea electronică de identitate (CEI) este un act de identitate de mărimea unui card bancar (format ID1), având caracteristici avansate de securitate și anti-contrafacere, care permite titularului să facă dovada identității, fizic și în mediul digital, și să acceseze serviciile digitale oferite de autoritățile publice și entitățile private.

CEI respectă standardele de securitate europene și internaționale privitoare la documentele de călătorie și poate fi utilizată în acest scop pentru deplasarea în statele membre UE și în Spațiul Schengen.

Drapelele Uniunii Europene și României Stema României Datele personale ale titularului Numărul actului de identitate Data expirării actului de identitate Numărul CAN Semnătura olografă a titularului Simbolul „document electronic”

Cip (mediu electronic de stocare) Data emiterii și autoritatea emitentă Fotografia titularului și textul „ROU” MRZ (Machine Readable Zone), pentru citire optică

În formatul electronic al CEI se înscriu: datele vizibile pe CEI (nume, prenume, sex, cetățenia, data nașterii, semnătura olografă, CNP)

prenumele părinților titularului

locul nașterii titularului

certificate pentru autentificare sau semnătură electronică

imaginea facială

imaginile amprentelor a două degete – există excepții

adresa de domiciliu din România a titularului sau mențiunea «fără domiciliu în România»

adresa de reședință din România