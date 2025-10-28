România traversează o perioadă de încălzire accentuată a vremii, cu temperaturi mult peste mediile climatologice specifice finalului de octombrie și începutului de noiembrie.

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a transmis la Antena 3 că zilele următoare vor aduce valori termice care se vor apropia chiar de pragul unei zile de vară în sudul țării, situându-se la un nivel neobișnuit pentru această perioadă din calendar.

Potrivit acesteia, până la finalul lunii octombrie, vremea va continua să se încălzească treptat. Dacă marți temperaturile se situau între 10 și 17-18°C în majoritatea regiunilor, inclusiv în Capitală, de miercuri valorile maxime vor urca spre un interval cuprins între 12 și 21°C.

În ultimele două zile ale lunii, joi și vineri, se estimează maxime de 14-23°C, iar în sudul extrem al țării chiar 24°C. Directorul ANM a subliniat că atingerea acestor valori ar reprezenta o abatere majoră de la normalul perioadei, confirmând caracterul mult mai cald al vremii față de datele climatice obișnuite.

Elena Mateescu a menționat că în cursul zilei de marți se mai pot înregistra precipitații, în special în nord-vest, cu acumulări locale de până la 20 l/mp și intensificări ale vântului în zona montană înaltă, unde rafalele pot depăși 90-120 km/h. De miercuri, însă, regimul meteorologic se va stabiliza, urmând o perioadă predominant frumoasă, cu mici variații termice de la o zi la alta și cu maxime ce pot atinge 24°C.

„Cel puțin până la finalul lunii octombrie, discutăm de o vreme în încălzire de la o zi la alta. Și dacă astăzi temperaturile la scara întregii țări vor avea un ecart între 10 până la 17-18°, chiar și în Capitală o maximă în jurul a 18 grade, ei bine, de mâine temperaturi în creștere 12-21° pentru ca, în ultimele 2 zile, respectiv ziua de joi și vineri, 14-23°, iar în ziua de vineri 14-24° 24 de grade fiind așteptate în extremitatea de sud a țării. Iată că ne apropiem de pragul unei zile de vară la un final de lună octombrie, semn că vremea va fi mult mai caldă decât perioada calendaristică în care ne aflăm. Vor mai fi precipitații, posibil pe parcursul zilei de azi, cu precădere în partea de nord-vest a țării, acolo unde la nivel local mai așteptăm valori de 15 grade Celsius. 20l/m² și intensificări ale vântului, în special la altitudini mai mari de 1.800 de metri, unde rafalele pot fi pot avea viteze de 90-120km/h însă”, a spus Elena Mateescu la Antena 3.

În ceea ce privește începutul lunii noiembrie, directorul ANM a precizat că primele zile vor aduce o vreme în general caldă, cu maxime situate între 10 și 19-20°C la nivel național și 18-19°C în București.

Aceasta a atras atenția că există un semnal legat de o răcire treptată după data de 5 noiembrie, când temperaturile ar urma să se apropie de normalul perioadei, iar ploile se vor extinde inițial în vest, apoi și în celelalte regiuni. La altitudini mari, există probabilitatea apariției lapoviței și ninsorii.

Primele estimări pentru întreaga lună noiembrie arată că nu sunt excluse episoade de vreme caldă, cu maxime ce pot depăși 15-20°C.

Totuși, pe măsură ce România avansează spre finalul toamnei, temperaturile vor scădea în medie cu 4-5 grade comparativ cu luna octombrie, a explicat Elena Mateescu și pentru Digi24.

De asemenea, există probabilitatea ca, în unele intervale, temperaturile să coboare sub normele climatice, iar minimele să scadă sub 0°C în depresiunile din estul Transilvaniei.