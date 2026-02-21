Consiliul Județean Ilfov îi avertizează pe șoferi să fie atenți când circulă iarna și să conducă preventiv, din cauza vremii reci și a condițiilor dificile de pe drumuri. Autoritățile locale susțin că este important ca șoferii să reducă viteza și să o adapteze la starea drumului, mai ales dacă este zăpadă sau gheață.

Șoferii ar trebui să păstreze o distanță mai mare față de mașina din față și să conducă prudent pentru a evita accidentele. De asemenea, mașinile trebuie echipate cu anvelope de iarnă înainte de plecare, iar accelerările și frânările bruște trebuie evitate.

Autoritățile locale recomandă și să nu se plece la drum atunci când există avertizări meteo, mai ales în perioade cu ninsori puternice, viscol sau temperaturi foarte scăzute, care pot face circulația dificilă.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de tip Cod Galben de intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, ghețuș, polei, ninsori, viscol, strat de zăpadă, valabilă între 20 februarie (ora 12:00) – 22 februarie (ora 10:00).

Din după-amiaza zilei de vineri (20 februarie) și până sâmbătă seara (21 februarie) vântul se va intensifica, la început în sudul Moldovei, Muntenia, în Carpații de Curbură, apoi și în sud-estul Olteniei și Dobrogea. Vor fi viteze la rafală de 50…60 km/h și local de 65…70 km/h. Din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor fi precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se va forma polei și ghețuș, apoi va ninge (exceptând zona litoralului unde va ploua). Va fi viscol și vizibilitatea va scădea sub 100 m. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15…20 cm.

ANM informează, totodată, că, între 20 februarie (ora 10:00) – 22 februarie (ora 10:00), aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor predomina ploile, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului, pe parcursul zilei de vineri (20 februarie) vor fi mai ales ploi, însă din seara zilei de vineri și până duminică dimineața vor predomina ninsorile. Local cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5…15 cm.

Vineri (20 februarie) vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara (21 februarie) și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h. În sud-estul țării, temporar va fi viscol și vizibilitate redusă.

Vineri (20 februarie) vremea va fi rece în jumătatea de nord a Moldovei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade. Minimele termice de la nivelul țării din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) se vor situa între -12 și 4 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei. Sâmbătă (21 februarie) se va răci în cea mai mare parte a țării, va deveni deosebit de rece în sud și est unde temperaturile maxime se vor situa între -5 și 1 grad.

Potrivit celei mai recente informări transmise de autorități, echipele IGSU intervin sâmbătă în 11 localităţi din 6 judeţe şi în Bucureşti, 46 de autovehicule cu 40 persoane fiind blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil.

Aproape 2.000 de consumatori din 6 judeţe au rămas fără energie electrică. La ora 16:00, 2 sectoare de drum naţional şi 25 de drum judeţean erau închise. Doi copii din Călăraşi au fost asistaţi medical de un echipaj SAJ Călăraşi care s-a deplasat la domiciliul acestora cu o autoşenilată.

„La momentul raportării (ora 16:00) sunt intervenţii în desfăşurare în 11 localităţi din 6 judeţe (Argeş, Brăila, Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov, Prahova) şi municipiul Bucureşti, unde 21 autovehicule cu aproximativ 40 persoane sunt blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil”, anunţă IGSU.

În localitatea Săruleşti din judeţul Călăraşi, 2 copii cu stare febrilă au fost asistaţi medical de un echipaj SAJ Călăraşi care s-a deplasat la domiciliul acestora cu o autoşenilată din cadrul ISUJ Călăraşi, iar aparţinătorii au refuzat transportul la spital.

Nu sunt semnalate alte urgenţe la care echipajele de intervenţie să nu poată ajunge.

La această oră, nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condiţiilor meteo nefavorabile.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică se înregistrează avarii în 13 localităţi din 6 judeţe (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Tulcea şi Teleorman) însumând un număr de aproximativ 1.914 consumatori finali afectaţi.

Starea reţelei de drumuri se prezintă astfel:

Trafic rutier:

Trafic închis:

– 2 tronsoane de drum naţional (1 între judeţele Brăila şi Ialomiţa, 1 între judeţele Ialomiţa şi Buzău);

– 25 tronsoane de drum judeţean, în judeţele Brăila, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova şi Teleorman.

Trafic restricţionat:

Masa maximă autorizată > 7.5 tone:

– 2 tronsoane de drum naţional în judeţul Călăraşi.

Trafic aerian:

– nu sunt semnalate curse anulate sau piste închise.

Trafic naval:

– judeţul Constanţa – manevrele rămân suspendate în portul Mangalia;

– judeţul Tulcea – manevre suspendate în Bara Sulina.

Trafic feroviar – nu sunt înregistrate blocaje de trafic feroviar.