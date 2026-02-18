Potrivit informării oficiale transmise de Centrul Infotrafic, traficul era închis pe următoarele artere majore:

-Autostrada A1 București – Râmnicu Vâlcea, sensul către București, între km 120 (zona Bascov, județul -Argeș) și km 10 (București)

-Autostrada A3 București – Brașov, între km 7 (București) și km 68 (Bărcănești, județul Prahova)

-Autostrada A7 Ploiești – Adjud, între km 0 (Dumbrava, județul Prahova) și km 194 (Adjud, județul Vrancea)

-Autostrada A0 – Centura București, tronsonul km 22 – 39, între Afumați și Balotești (județul Ilfov)

Autoritățile explică faptul că decizia de închidere a circulației a fost luată pentru prevenirea accidentelor și pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire.

Pe Autostrada A2 București – Cernavodă, au fost introduse restricții pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone:

-calea 1: km 10 – 105 (București – Dragalina, județul Călărași)

-calea 2: km 144 – 10 (Fetești, județul Ialomița – București)

Măsura vizează reducerea riscului de blocaje și incidente în condiții de viscol.

Circulația rutieră era întreruptă pe mai multe drumuri naționale din cauza zăpezii și a viscolului:

-Județul Buzău

DN 22 Râmnicu Sărat – Băile

-Județul Brăila

DN 22 limită Buzău – Brăila

DN 21 Vărsătura – Bărăganul

DN 21A Bărăganul – limită Ialomița

-Județul Ialomița

DN 21A Țăndărei – limită Brăila

-Județul Vrancea

DN 23B Măicănești – Ciorăști

DN 2N Bogza – Dumbrăveni

-În județul Ilfov, traficul se desfășura în condiții de iarnă:

DNCB – restricțiile au fost ridicate, însă circulația rămâne îngreunată

DN 1A, zona Mogoșoaia – trafic dificil, carosabil acoperit de zăpadă

Au fost instituite restricții pentru autovehiculele grele pe mai multe drumuri:

-Județul Buzău

DN 2C Costești – Padina

DN 2 Buzău – Râmnicu Sărat

-Județul Constanța

DN 22C Cernavodă – Murfatlar

DN 38 Vama Negru Vodă – Agigea

DN 22A Tulcea – Hârșova

DN 2A Giurgeni – intersecție DN2A/DN22

DN 3 Constanța – Ostrov

DN 22 Lumina – limită Tulcea

-Județul Ialomița

DN 2C Slobozia – limită Buzău

DN 21 Slobozia – Drajna

Din cauza condițiilor meteo severe, au fost introduse limitări pentru autovehiculele de mare tonaj (>7,5 tone):

Mai multe sectoare de drumuri naționale au fost închise complet:

Judeţul Vrancea:

Restricții suplimentare pentru vehicule grele

Pentru autovehicule >3,5 tone:

Buzău:

DN2C Costești – Padina;

DN2 Buzău – Râmnicu Sărat.

Ialomiţa:

DN 2C Slobozia – limita cu jud. Buzău.

Pentru autovehicule >7,5 tone:

Buzău:

DN2 Spătaru – Căldărușanca.

Ialomiţa:

DN2 Urziceni – limita Ilfov;

DN1D Urziceni – limita Prahova.

Ilfov:

DN2 Afumaţi – limita cu jud. Ialomiţa.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă anunţă că 67 de localităţi din 21 de judeţe şi municipiul Bucureşti au fost afectate de ninsori şi viscol. Au fost deblocate 29 de autovehicule care nu mai puteau înainta din cauza zăpezii. Două autostrăzi şi 4 drumuri naţionale sunt închise din cauza ninsorilor, fiind afectate 13 curse aeriene. Trenurile au întârzieri de o oră în Capitală, iar manevrele sunt suspendate în toate porturile din judeţul Constanţa şi în Bara Sulina.

Potrivit IGSU, forțele operative au intervenit pentru:

-degajarea a 176 de copaci și 6 stâlpi de electricitate prăbușiți;

-îndepărtarea unor elemente de construcție de la 10 imobile;

-evacuarea apei din subsoluri și de pe carosabil.

În urma incidentelor, 67 de autoturisme au fost avariate.

Aerian: 13 curse afectate (8 anulate, 5 redirecționate). Două piste au fost închise la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București.

Feroviar: circulația se desfășoară în condiții de iarnă, cu întârzieri de aproximativ 60 de minute în București.

Naval: manevre suspendate în toate porturile din județul Constanța și în Bara Sulina.

Au fost semnalate avarii în 21 de localități din cinci județe (Brăila, Buzău, Constanța, Prahova, Vrancea), afectând aproximativ 18.437 de consumatori.

IGSU recomandă cetățenilor:

-să evite deplasările care nu sunt absolut necesare;

să adapteze viteza la condițiile de drum;

-să nu blocheze utilajele de deszăpezire.

Persoanele rămase blocate în trafic sunt sfătuite să rămână în vehicul, să își semnalizeze vizibil prezența și să apeleze 112 în caz de urgență.