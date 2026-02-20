Meteorologii precizează că regiunile vestice vor avea parte în principal de ploi, în timp ce în Moldova și în zonele montane precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. În restul teritoriului, ziua de vineri va aduce mai ales ploi, însă spre seară și în weekend ninsorile vor deveni dominante.

”În Banat și Crișana vor predomina ploile. În Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului, pe parcursul zilei de vineri, vor fi mai ales ploi. Din seara zilei de vineri însă și până duminică dimineața vor predomina ninsorile.”

ANM estimează acumulări de apă cuprinse, în general, între 15 și 20 l/mp, iar izolat valorile pot depăși 25 l/mp. În zonele unde temperaturile vor permite, se va depune strat de zăpadă, cu grosimi medii între 5 și 15 cm.

Specialiștii avertizează că vântul va avea episoade de intensificare temporară, inițial în vest și la munte, apoi și în regiunile estice și sud-estice. La altitudini mari, rafalele pot atinge viteze considerabile.

”Vineri (20 februarie) vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara (21 februarie) și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h.”

În sud-estul țării sunt posibile episoade de viscol și scăderi ale vizibilității.

Vremea se va menține rece în nordul Moldovei, unde maximele de vineri vor rămâne în zona valorilor negative sau apropiate de pragul de îngheț. În weekend, răcirea se va accentua în cea mai mare parte a țării.

”Vineri (20 februarie) vremea va fi rece în jumătatea de nord a Moldovei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade.”

Minimele nocturne vor coborî până la -12 grade în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei, iar sâmbătă temperaturile maxime vor oscila între -5 și 1 grad în sud și est.

Recomandări pentru populație

Condițiile de ninsoare, polei și vânt puternic pot afecta traficul rutier și pietonal. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite deplasările în zonele afectate de viscol.