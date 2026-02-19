Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM)a emis o informare valabilă de vineri, ora 02:00, până duminică, ora 10:00, care vizează precipitaţii moderate cantitativ, polei, gheţuş, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol şi temperaturi scăzute.

În acest interval, aria precipitaţiilor se va extinde dinspre vest și va acoperi majoritatea regiunilor ţării. În Banat şi Crişana se vor semnala predominant ploi, în timp ce în Moldova şi la munte va ninge. În restul teritoriului vor predomina precipitaţiile mixte, însă vineri seara şi în noaptea de vineri spre sâmbătă ninsorile vor fi dominante. Local, cantităţile de apă vor fi de 10…15 l/mp şi izolat peste 20…25 l/mp, iar pe spaţii restrânse se va forma polei sau gheţuş. Strat de zăpadă se va depune cu grosimi medii de 5…15 cm.

Vineri, vântul va prezenta intensificări temporare în regiunile vestice şi la munte, apoi, începând cu orele amiezii şi până sâmbătă seara, şi în regiunile estice şi sud-estice. Vitezele vor fi, în general, între 40…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 70…90 km/h, cu viscol temporar şi vizibilitate redusă.

Vremea va fi rece în Moldova şi nord-estul Munteniei, cu temperaturi maxime între -3 şi 2 grade vineri. Sâmbătă, răcirea se va extinde în aproape toată ţara, iar maximele vor fi între -6 şi 4 grade, cu minime în general între -12 şi -2 grade şi ger accentuat în nordul Moldovei.

În zona Municipiului Bucureşti, joi cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va apropia de 4 grade, iar minima va fi între -7 şi -5 grade.

Vineri, cerul se va înnora treptat, iar precipitaţiile vor începe cu ploaie, apoi vor trece spre lapoviţă şi ninsoare. Vântul va fi slab şi moderat, cu intensificări seara şi noaptea, atingând viteze de 50…55 km/h. Maxima termică va fi de 2…4 grade, iar minima de -3…-2 grade.

Sâmbătă, vremea va deveni deosebit de rece, cu cer noros şi ninsori, iar vântul va avea intensificări în prima parte a zilei, cu rafale de 40…45 km/h. Temperatura maximă va fi între -3 şi -1 grad, iar minima între -5 şi -3 grade.