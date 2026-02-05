Potrivit informațiilor, AUR a încheiat un contract cu firmele de lobby americane LaBruna și Obsidian. În schimbul acestei sume, firmele respective ar fi garantat o întâlnire cu președintele Statelor Unite sau, în cel mai defavorabil scenariu, cu vicepreședintele SUA ori cu secretarul de stat.

Conform datelor făcute publice de Antena 3 CNN, scopul principal al demersului era obținerea unei întâlniri între liderul AUR, George Simion, și președintele american Donald Trump, la reședința acestuia din Mar-a-Lago.

Potrivit plângerii formulate ulterior de AUR, imediat după semnarea contractului, firmele de lobby ar fi transmis că întâlnirea cu Donald Trump fusese stabilită pentru perioada Paștelui, la Mar-a-Lago, și că urma să includă inclusiv o sesiune foto.

Ulterior, președintele SUA ar fi decis să nu mai fie prezent la Mar-a-Lago în perioada respectivă, ceea ce a dus la anularea întâlnirii. Reprezentanții AUR susțin că, în acel moment, delegația partidului se afla deja în Statele Unite și efectuase cheltuieli semnificative pentru transport și cazare.

După anularea întâlnirii cu Donald Trump, firmele de lobby ar fi încercat să ofere o alternativă, promițând o întâlnire cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Conform documentelor invocate de AUR, au fost comunicate inclusiv ora și locul întâlnirii.

În realitate, potrivit aceleiași surse, această întrevedere nu a avut loc, iar delegația AUR nu s-a întâlnit cu niciun oficial de rang înalt din administrația americană. În final, liderii AUR ar fi avut doar o întrevedere cu un subsecretar din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă.

În urma acestui eșec, AUR a decis să dea în judecată firmele de lobby din SUA. În plângerea depusă, partidul susține că nu ar fi transferat suma inițială de 100.000 de dolari dacă nu ar fi primit garanții ferme privind întâlniri cu președintele SUA, vicepreședintele sau secretarul de stat.

AUR solicită despăgubiri în valoare de 4,5 milioane de dolari, sumă care ar include pierderile generate de încălcarea contractului, dar și posibile pierderi viitoare de contracte. Totodată, este menționată și o promisiune neonorată privind publicarea unui articol în Politico despre vizita liderilor AUR în SUA.

În reacțiile sale publice, George Simion a susținut că este ținta unei campanii de presă împotriva sa. El a făcut referire la informațiile apărute în spațiul public privind contractul de lobby, presupuse alianțe politice și alte subiecte conexe.

Liderul AUR nu a negat existența contractului de lobby semnat în Statele Unite, însă a pus apariția acestor informații pe seama unei tentative de discreditare politică.