Întrebat dacă a avut un dialog cu președintele României după preluarea mandatului, Ciprian Ciucu a confirmat existența discuțiilor și a respins ideea unor tensiuni între ei.

„Am discutat. Din partea mea nu a existat niciodată (n.r. animozitate). Poate acum se convinge şi domnia sa de bunele mele intenţii. Am discutat situaţia bugetară. Dânsul nu dă întotdeauna foarte mult feedback, dar am avut o discuţie”, a afirmat primarul general.

Ciprian Ciucu a precizat că mizează pe sprijinul președintelui, despre care spune că are în continuare interes pentru dezvoltarea Bucureștiului și pentru continuitatea politicilor publice începute anterior.

„Eu mă bazez. Ştiu că ţine la Bucureşti, a văzut că în mare politicile domniei sale sunt continuate. (…) Nu am dat vina pe Nicuşor Dan, pentru că nu a fost vina lui Nicuşor Dan că s-au luat patru miliarde în ultimii doi ani de la Bucureşti. De aceea nu am dat vina pe Nicuşor Dan.”

În același context, edilul a subliniat că încearcă să implementeze reforme structurale care, în opinia sa, nu au fost realizate în mandatele anterioare.

„Pot să spun acum că eu încerc să fac reforme pe care domnul Dan nu le-a făcut şi a lăsat anumite sisteme publice la mâna partidelor politice. Eu nu am acest lux. Eu trebuie să intru în fiecare sistem public pentru a lua din fiecare parte şi să raţionalizăm pentru a avea un act de guvernare de calitate”, a declarat Ciucu.

Pentru a descrie situația administrației bucureștene, primarul general a folosit două comparații sugestive, legate de ineficiența sistemelor publice.

„Pot să fac două comparaţii. Prima este ca o găleată care are foarte multe găuri din care curge apa. Unele mai mari, altele mai mici, oricât ai turnat în ea, oricum, mai repede se scurge apa decât poate să ţină apă. Şi atunci toate aceste găuri trebuie să fie micşorate, eliminate, peticite şi aşa mai departe.”

A doua comparație a vizat capacitatea administrativă a unor instituții din subordinea Primăriei.

„Şi a doua comparaţie, fără a jigni pe cineva sau oameni, o categorie de oameni, e un om, sau poate să fie un animal, un om obez, efectiv morbid, foarte, foarte mare, care mănâncă foarte mult, în termeni de bani, e metaforă, mănâncă foarte, foarte mult, dar nu se poate ridica de jos la cât de mare este ca să se ducă şi să măture în curte. Vorbesc de ADP sau de Administraţia Străzilor sau de alte subdomenii. Adică doar primeşte bani, dar nu face nimic pentru că nu are capacitatea administrativă. E atât de mare că nu se poate ridica de jos”, a explicat primarul Capitalei.

Ciprian Ciucu a atras atenția și asupra unei obligații financiare majore care trebuie achitată în această primăvară, provenită dintr-un mandat mai vechi al Primăriei Capitalei.

„Apropo, în aprilie trebuie să plătim 156 de milioane, nu ştiu de unde o să vină şi ăştia, pentru o datorie făcută de domnul Adriean Videanu în urmă cu 20 şi mulţi ani. Mă refer la faptul că a luat nişte obligaţiuni şi nu mai pot fi rostogolite. Fix anul ăsta pică să le plătim.”

Primarul a respins acuzațiile potrivit cărora s-ar plânge public de situația financiară.