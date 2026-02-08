România nu se grăbește să răspundă invitației lansate de Statele Unite pentru participarea la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată pe 19 februarie, la Washington.

Președintele Nicușor Dan a confirmat primirea invitației, însă a transmis un mesaj neobișnuit pentru diplomația românească: prezența României nu este automată, ci condiționată de consultări și clarificări privind Carta acestui nou format, astfel încât să nu intre în conflict cu angajamentele internaționale deja asumate.

De asemenea, șeful statului a precizat că discuțiile cu Administrația SUA sunt în desfășurare și că decizia finală va fi luată după aceste consultări, semnalând astfel dorința Bucureștiului de a negocia, nu doar de a valida invitația din reflex.

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat situația, subliniind importanța prudenței în luarea unei decizii.

În cadrul unei intervenții telefonice la România TV, el a evitat să dea lecții directe președintelui în funcție, dar a precizat că ar fi procedat cu multă precauție și doar după consultări cu partenerii europeni.

Băsescu a explicat că analiza sa ar fi luat în considerare opinia statelor europene cu influență, subliniind necesitatea unui consens înainte de a confirma participarea României.

„Mă puneți în situația de a-i da lecții președintelui în funcție, nu o să o fac. Spun că nu m-aș fi grăbit fără să mă consult cu europenii care au salvat Groenlanda. Discutăm având la mijloc un președinte al Americii care e tot timpul cu o afacere. Îi dau un miliard, iar de la europeni iau 10 miliarde pe an. (…) Nu știu cât timp avem, dar parteneriatul acesta pentru pace, ce construcție e asta, pentru că Trump a anunțat că este președintele acestui consiliu în calitate de civil, nu de președinte. În aceste condiții este absolut îndreptățită nevoia de analiză a președintelui României”, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte a subliniat că România nu trebuie să se grăbească să participe la reuniune în lipsa unor state-cheie din Uniunea Europeană, precum Franța, Germania, Italia sau Olanda, și a atras atenția că o eventuală absență ar trebui evaluată în contextul intereselor reciproce.

Traian Băsescu a explicat că parteneriatul strategic cu Statele Unite nu a fost construit din simpatie, ci dintr-un interes dublu, și că este esențial ca acesta să fie consolidat în cadrul eticii europene și al Uniunii Europene.

Băsescu a mai evidențiat că președintele Dan va trebui să consulte principalele state europene și partenerii de la care România primește sprijin financiar semnificativ, amintind de faptul că relația cu SUA este importantă, dar trebuie gestionată realist.

El a menționat că revitalizarea legăturilor cu Washingtonul este necesară, subliniind că și Statele Unite au nevoie de România, nu doar invers, iar această realitate trebuie să fie luată în calcul în luarea deciziilor.