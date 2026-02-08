România analizează cu prudență invitația SUA la Consiliul de Pace. Cum ar proceda Traian Băsescu în locul lui Nicușor Dan?
România nu se grăbește să răspundă invitației lansate de Statele Unite pentru participarea la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată pe 19 februarie, la Washington.
Președintele Nicușor Dan a confirmat primirea invitației, însă a transmis un mesaj neobișnuit pentru diplomația românească: prezența României nu este automată, ci condiționată de consultări și clarificări privind Carta acestui nou format, astfel încât să nu intre în conflict cu angajamentele internaționale deja asumate.
De asemenea, șeful statului a precizat că discuțiile cu Administrația SUA sunt în desfășurare și că decizia finală va fi luată după aceste consultări, semnalând astfel dorința Bucureștiului de a negocia, nu doar de a valida invitația din reflex.
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat situația, subliniind importanța prudenței în luarea unei decizii.
În cadrul unei intervenții telefonice la România TV, el a evitat să dea lecții directe președintelui în funcție, dar a precizat că ar fi procedat cu multă precauție și doar după consultări cu partenerii europeni.
Băsescu a explicat că analiza sa ar fi luat în considerare opinia statelor europene cu influență, subliniind necesitatea unui consens înainte de a confirma participarea României.
„Mă puneți în situația de a-i da lecții președintelui în funcție, nu o să o fac. Spun că nu m-aș fi grăbit fără să mă consult cu europenii care au salvat Groenlanda.
Discutăm având la mijloc un președinte al Americii care e tot timpul cu o afacere. Îi dau un miliard, iar de la europeni iau 10 miliarde pe an. (…)
Nu știu cât timp avem, dar parteneriatul acesta pentru pace, ce construcție e asta, pentru că Trump a anunțat că este președintele acestui consiliu în calitate de civil, nu de președinte. În aceste condiții este absolut îndreptățită nevoia de analiză a președintelui României”, a afirmat Traian Băsescu.
Băsescu ar vrea consultări cu Europa, dar menținerea parteneriatului cu SUA
Fostul președinte a subliniat că România nu trebuie să se grăbească să participe la reuniune în lipsa unor state-cheie din Uniunea Europeană, precum Franța, Germania, Italia sau Olanda, și a atras atenția că o eventuală absență ar trebui evaluată în contextul intereselor reciproce.
Traian Băsescu a explicat că parteneriatul strategic cu Statele Unite nu a fost construit din simpatie, ci dintr-un interes dublu, și că este esențial ca acesta să fie consolidat în cadrul eticii europene și al Uniunii Europene.
Băsescu a mai evidențiat că președintele Dan va trebui să consulte principalele state europene și partenerii de la care România primește sprijin financiar semnificativ, amintind de faptul că relația cu SUA este importantă, dar trebuie gestionată realist.
El a menționat că revitalizarea legăturilor cu Washingtonul este necesară, subliniind că și Statele Unite au nevoie de România, nu doar invers, iar această realitate trebuie să fie luată în calcul în luarea deciziilor.
„ (O eventuală absență ar fi trecută cu vederea?) Și dacă nu trece, la ce folosește? Credeți că parteneriatul strategic cu Statele Unite s-a făcut de mila noastră sau din simpatie?
S-a făcut din interes dublu. Și noi, și americanii avem interesul să fie consolidat în cadrul eticii europene, al Uniunii Europene.
Cred că președintele Dan va trebui să aibă consultări cu principalele state din Uniunea Europeană, cu principalii noștri parteneri, cu cei de la care primim 10 miliard anual. Trebuie să ținem cont de faptul că ne dorim relația cu SUA, dar ne-am născut în Europa și aici vom trăi.
E extrem de important să revitalizăm relația cu SUA, s-o revitalizăm, nu s-o reînființăm, că nu avem ce reînființa, să ținem cont de faptul că și Statele Unite au nevoie de România, nu doar noi de ei”, a afirmat Traian Băsescu.
