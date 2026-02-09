Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia nu are nicio intenție de a ataca vreo țară europeană și că nu există motive pentru un astfel de scenariu. El a avertizat însă că, în eventualitatea în care Europa ar decide să își pună în aplicare amenințările și să inițieze un atac împotriva Rusiei, răspunsul Moscovei nu ar mai fi unul limitat, ci o reacție militară de amploare, folosind toate mijloacele disponibile, în conformitate cu doctrina militară rusă. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat săptămânalului Itogi Nedely, difuzat pe postul de televiziune NTV.

În cadrul conferinței sale de presă de la finalul anului 2025, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Rusia nu se află într-un conflict direct cu Occidentul, susținând că, în opinia sa, statele occidentale duc un război împotriva Moscovei prin intermediul naționaliștilor ucraineni.

Liderul de la Kremlin a reiterat că Rusia nu a avut niciodată intenția de a intra într-un război cu Europa, însă a avertizat că, în cazul în care țările europene ar decide să inițieze un conflict împotriva Rusiei, Moscova este pregătită să răspundă fără întârziere.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că infrastructura energetică a Rusiei reprezintă o țintă legitimă pentru atacurile forțelor ucrainene, argumentând că sectorul energetic generează resurse financiare folosite pentru fabricarea armelor. Declarația a fost făcută potrivit agenției Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că, din perspectiva Kievului, nu există o diferență reală între țintele militare și cele energetice ale Rusiei, întrucât veniturile obținute din vânzarea de energie, inclusiv petrol, sunt folosite pentru finanțarea efortului de război. El a subliniat că sectorul energetic al Rusiei reprezintă principala sursă prin care sunt generate și multiplicate fondurile destinate producției de armament, motiv pentru care aceste obiective sunt considerate legitime de către Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat duminică impunerea de sancțiuni împotriva unor producători străini de componente pentru drone și rachete utilizate de Rusia în atacurile împotriva Ucrainei, potrivit Reuters. Zelenski a explicat că fabricarea acestor arme ar fi imposibilă fără piese esențiale provenite din străinătate, pe care Rusia continuă să le obțină prin ocolirea sancțiunilor.

Liderul ucrainean a precizat că noile măsuri vizează atât companiile furnizoare de componente, cât și producătorii de rachete și drone, adăugând că a semnat deja deciziile corespunzătoare.

Conform celor două decrete publicate de președinția ucraineană, noile sancțiuni vizează mai multe companii din China, precum și firme din fosta Uniune Sovietică, Emiratele Arabe Unite și Panama.

În ciuda negocierilor pentru încheierea conflictului care durează de patru ani, Rusia a intensificat recent amploarea și frecvența atacurilor cu rachete și drone asupra Ucrainei, concentrându-se în special asupra infrastructurii energetice și logistice. Președintele Volodimir Zelenski a transmis pe X că, numai în ultima săptămână, Rusia a lansat peste 2.000 de drone de atac, 1.200 de bombe aeriene ghidate și 116 rachete de diferite tipuri asupra orașelor și satelor ucrainene.

Atacurile asupra centralelor electrice și substațiilor au lăsat regiuni întregi fără electricitate și încălzire, iar întreruperile de curent din capitala Kiev au durat până la 20 de ore.

Zelenski a precizat că sancțiunile se extind și asupra sectorului financiar rus, vizând instituțiile care susțin piața criptomonedelor și activitățile de minerit din Rusia.