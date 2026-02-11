Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, intenționează să prezinte pe 24 februarie planurile privind alegerile prezidențiale, organizate simultan cu un referendum pe tema unui acord de pace cu Rusia, relatează Financial Times, citând oficiali ucraineni și europeni implicați în discuții.

Informația a fost preluată și de Reuters, care notează că autoritățile de la Kiev au început evaluarea scenariilor electorale într-un context politic și militar extrem de complicat.

Potrivit surselor citate, Ucraina ia în calcul sincronizarea alegerilor naționale cu un referendum privind validarea unui eventual acord de pace.

Reuters relata anterior că, în cadrul discutat de negociatorii americani și ucraineni, orice înțelegere cu Rusia ar urma să fie supusă votului popular.

Oficialii ar fi discutat inclusiv varianta ca alegerile și referendumul să aibă loc în luna mai, însă decizia finală depinde de evoluția situației de securitate și de cadrul legal.

Rusia, Ucraina și Statele Unite s-au întâlnit recent la Abu Dhabi pentru a doua rundă de negocieri trilaterale. Discuțiile nu au produs un progres politic semnificativ, ci doar un schimb de 314 prizonieri de război, primul de acest tip din octombrie.

Kremlinul a transmis că nu a fost stabilită o dată pentru următoarea rundă, dar a sugerat că negocierile ar putea continua „în curând”.

Conform Ukrainska Pravda, sondajele recente arată că majoritatea ucrainenilor se opun organizării alegerilor înainte de încetarea ostilităților.

În același timp, respondenții resping în proporție ridicată ideea transferului complet al Donbasului sub control rusesc în schimbul unor garanții de securitate occidentale.

Totuși, cercetările indică o deschidere mai mare față de consultarea populară asupra păcii:

-55% susțin organizarea unui referendum privind un acord de pace

-32% se declară împotrivă

Rețeaua Civică OPORA a reamintit că legislația ucraineană interzice organizarea referendumurilor pe durata stării de urgență.

Organizația avertizează că, în actualele condiții, este dificil de garantat:

-participarea cetățenilor aflați în străinătate

-votul personalului militar

-securitatea procesului electoral

-combaterea campaniilor de dezinformare

Chiar și în ipoteza încetării ostilităților, pregătirea unui referendum ar necesita modificări legislative și timp suplimentar pentru refacerea infrastructurii electorale.

Presiuni și mesaje din partea SUA

„la un moment dat vor fi necesare alegeri”

Generalul Keith Kellogg, emisar special pentru conflictul ruso-ucrainean, afirma într-un interviu pentru Reuters:

„Majoritatea ţărilor democratice organizează alegeri în timp de război. Cred că este important ca acestea să aibă loc. Cred că este un lucru bun pentru democraţie”

Legea marțială, menținută de la invazia rusă din 24 februarie 2022, blochează organizarea alegerilor.

Partidele politice ucrainene conveniseră în noiembrie 2023 organizarea scrutinelor: „la şase luni după încetarea legii marţiale”

Situația este rezumată de Tatiana Kastueva-Jean, directoarea Centrului Rusia/Eurasia al IFRI:

„Cum să rămână o democraţie exemplară, demnă de aderarea la Uniunea Europeană, în timp ce luptă pe front fără a se diviza?”

Vladimir Putin a fost reales pe 17 martie 2024 cu 87% din voturi. Rusia, care evită termenul de „război”, nu și-a modificat calendarul electoral.

Comentând scrutinul, Zelenski a declarat ironic: „O simulare de alegeri”

Președintele ucrainean a sugerat anterior că orice acord care ar implica concesii teritoriale ar necesita validare prin referendum, procedură necesară inclusiv pentru modificarea Constituției.

Publicațiile occidentale notează însă că rămâne incert dacă populația ucraineană ar accepta renunțarea la teritorii, în contextul conflictului prelungit cu Rusia.