În cadrul podcastului „HAI Live”, publicat joi, 12 februarie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Bogdan Comaroni, Robert Turcescu și Octavian Hoandră au discutat critic despre activitatea premierului României, Ilie Bolojan.

Comaroni a afirmat că România ocupă locul 1 la darea și luarea de mită și locul 3 la corupția generalizată, instituționalizată, potrivit unui raport european, și a susținut că aceste performanțe ar fi rezultatul politicilor guvernului condus de Bolojan. El l-a caracterizat pe premier drept „asasin economic”, explicând că acesta ar acționa nu pentru interesul propriu, ci ca instrument al unor interese externe, pentru a aduce țara în faliment și a permite ulterior „salvatorilor” să preia resurse strategice.

Comaroni a adăugat că Bolojan s-a opus în mod constant impozitării marilor venituri și pensiilor speciale, fără a realiza o reformă reală, și a comparat abordarea acestuia cu practicile comuniste, subliniind că, deși produsele sunt disponibile, oamenii nu mai au bani să le cumpere.

Bogdan Comaroni: – Azi chiar a venit o știre absolut de senzație, chiar am și l-am și apelat, am dat cap de ziar pe ea și am zis chiar așa am zis: „Auzi, Bolojane, uită-te aici să vezi de unde vin toate nenorocirile pentru că într-un raport în care a fost dat pe Uniunea Europeană, România ocupă locul 1 la dare de mită, luare și dare de mită, locul 1 și locul 3 la corupția generală, generalizată, instituționalizată.” Deci, noi avem performanța că avem locul 1 la dare, luare de mită și la corupție generalizată. Da? Deci, este un mediu care a fost conceput și dus la desăvârșire de acest guvern condus de Bolojan. Bolojan pentru mine este un asasin economic.

Deci, el corespunde în tot dacă te duci să vezi ce înseamnă asasin economic. Deci, a scris John Perkins o carte extraordinară „Confesiunile unui asasin economic” și după au scris și alții și au dat exemple din Argentina, din țările de Lumea a Treia. Deci, un asasin economic vine și pătrunde și e pus acolo de alte guverne și interesele băncilor, marilor bancheri, marilor familii și anumitor grupuri de interese ca să ducă o țară în faliment, în dezastru, pe care apoi să vină ăștia chipurile „s-o salveze”, dar de fapt când „o salvează” împart totul. Deci, acest Bolojan – și eu spun asta de când a venit – e pus să distrugă România. Se vorbește acum de recesiune și se vorbește de faliment. Deci, domnul Bolojen, care… uită-te și tu, deci, niciodată n-a fost împotriva corporațiilor, transferurilor de bani, deci, totdeauna când a venit vorba de partea de impozitare, de taxare a marilor venituri s-a opus. Pensii speciale, magistrați: nimic. Reformă adevărată el n-a făcut pentru că a venit cu un sistem marxist, de fapt neomarxist, dar bazat pe acel marxism pe care l-am trăit și eu cu tine (Robert Turcescu), cu Tavi (Octavian Hoandră), în comunism. Deci, lucrăm exact ca în comunism, adică (Nicolae) Ceaușescu cu datorii, cu „Tăiem tot.” În curând, n-o să mai aibă lumea bani, că-i scoate și pe aia de la saltea. Salariile scad. Dacă pe vremea lui Ceaușescu nu se găseau produse, dar aveți bani, acum aveți niște toate produsele, dar n-aveți bani să cumpărați. Deci, acest Bolojan pe definiția asasinul economic care intervine prin anulări de alegeri, prin mistificări, prin tot. Deci, să se uite lumea că sunt definițiile. Deci, Bolojan este asasinul economic, n-o face pentru el. Asasinul este un asasin plătit, cumpărat. El e o unealtă. Și atunci ce face Bolojan? Bolojan ne conduce către faliment. Deci, noi ne-am împrumutat și ne-am tot împrumutat la marile bănci și totdeauna primele împrumuturi și alea raționale se dau pe un procentaj din PIB, adică ai un fel de garanție la PIB-ul pe care-l ai și atunci ai dobânzi foarte mici de 2,2%, de 2,4%. Astea sunt dobânzi foarte bune pentru toate țările și te ajută, dezvolți economia. Noi ne-am dus și ne-am tot împrumutat. Deci, am ajuns cu miliarde, sute de miliarde. În momentul de față, în realitate, datoria țării e peste 200 de miliarde. În momentul în care ajungi la astea, tu te duci din ce în ce către cămătarii bancari ai Europei.

Robert Turcescu a remarcat că Traian Băsescu a spus recent că problema majoră a României este nivelul ridicat al dobânzilor plătite de stat, ceea ce Comaroni a explicat în detaliu.

Acesta a precizat că România plătește dobânzi de 5–6%, iar plata dobânzilor se face aproape integral din buget, ceea ce împiedică reducerea datoriei și ar putea conduce țara spre faliment. Comaroni a avertizat că, în lipsa unei producții și a unei absorbții fiscale adecvate, situația ar putea evolua spre o datorie galopantă și pierderea controlului asupra resurselor naționale.