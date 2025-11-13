Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a dezvăluit faptul că liderii coaliției de guvernare vor analiza opțiunile pentru ca magistrații să primească un procent din ultimul salariu la pensie, având în vedere că aceștia ceruseră aproape 98% din venitul net la întâlnirea de miercuri. El a precizat că, în opinia sa, un procent de 70-75% ar fi echitabil. Totodată, Csoma a menționat că rămâne posibilitatea ca Guvernul să își asume răspunderea în Parlament pentru aceste modificări legislative.

Referitor la termenul de 28 noiembrie din PNRR, deputatul UDMR a spus că acesta ar putea fi prelungit în acord cu Comisia Europeană. Csoma a explicat că magistrații propuseseră ca pensia lor să fie echivalentă cu 65% din ultimul venit brut, adică aproape 98% din ultimul venit net, ceea ce ar însemna să primească pensia egală cu salariul lor. El consideră că această solicitare este puțin exagerată și a spus că 70-75% din ultimul venit net ar fi o soluție echitabilă. El a precizat că ar fi nevoie de un nou proiect, cu o perioadă de tranziție, pentru că magistrații ceruseră 20 de ani pentru aceasta.

Csoma a menționat că decizia finală privind procentul și perioada de tranziție nu a fost luată și că ar trebui discutată în coaliția de guvernare.

În ceea ce privește procedura legislativă, el a spus că ar prefera asumarea răspunderii de către Guvern, pentru că astfel există mai multă siguranță că proiectul nu va fi modificat prin amendamente, dar se poate merge și pe procedura parlamentară normală.

În ceea ce privește termenul din PNRR, el a explicat că respectarea acestuia depinde de cât de repede Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va da avizul, dar există posibilitatea de a discuta cu Comisia Europeană pentru o prelungire.

„Dânșii au propus ca pensia lor să fie 65% din ultimul venit brut, ceea ce înseamnă aproape 98% din ultimul venit net. Ar însemna practic că ar încasa o pensie egală cu ultimul salariu. După părerea mea, este o solicitare ușor exagerată. Credem că 70 sau 75% din ultimul venit net ar reprezenta o soluție echitabilă pentru pensia magistraților și ne menținem această poziție. Cred că ar trebui să elaborăm un nou proiect, să vedem cu perioada de tranziție, că au fost discuții și pe acest aspect. Pensia să fie în jur de 70-75% din venitul net. Magistrații solicitaseră o perioadă de tranziție de 20 de ani. Trebuie să avem o discuție în Coaliție dacă mergem pe varianta magistraților sau dacă facem o altă propunere. Nu s-a decis încă nici acest aspect. Eu aș merge pe asumare. Putem merge și pe procedura parlamentară normală. Pe asumare cumva există o siguranță mai mare că nu vor exista amendamente care să altereze conținutul proiectului, dar putem merge și pe procedura normală. E o părere personală. Eu cred că Guvernul ar trebui să meargă pe asumare, mai ales că avem și acest termen de 28 noiembrie. Dacă putem să ne încadrăm în acest termen depinde și dacă Consiliul Superior al Magistraturii va da avizul în câteva zile sau va sta 30 de zile. Atunci, nu ne putem încadra în acest termen. Dar cred că putem discuta și cu Comisia Europeană să prelungim puțin acest termen”, a afirmat Cosma la Digi24.

Întâlnirea dintre președinte, partidele de guvernare și reprezentanții Justiției s-a terminat fără niciun rezultat.

Sursele Digi24 spun că principala problemă a fost pensia magistraților. Aceștia au cerut ca pensia să fie aproape egală cu salariul pe care îl aveau și o perioadă de tranziție mai lungă, dar coaliția de guvernare a refuzat.

Premierul Ilie Bolojan a spus că e de acord ca reforma să fie aplicată mai târziu, dar perioada de tranziție să nu depășească 15 ani.