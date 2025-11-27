Reforma fiscală care se va aplica proprietarilor din România de la 1 ianuarie va modifica modul în care se va calcula impozitul pe locuință din 2026.

Potrivit noilor prevederi, valoarea impozabilă a clădirilor crește cu până la 80%, dispar reducerile tradiționale acordate locuințelor vechi, iar pentru proprietățile foarte valoroase se introduce o taxă suplimentară aplicată sumei care depășește pragul de 2,5 milioane de lei. Autoritățile justifică aceste modificări prin necesitatea modernizării sistemului de evaluare imobiliară și a creșterii veniturilor la bugetele locale.

Impozitul pentru casă este una dintre cele mai importante taxe locale, aplicându-se tuturor proprietarilor, fie că este vorba de un apartament într-un oraș mare sau de o casă din mediul rural. În prezent, regula de bază este simplă: impozitul se calculează în funcție de valoarea impozabilă a clădirii și de cota stabilită de Consiliul Local, de obicei între 0,08% și 0,2%. În 2025, valoarea impozabilă era de aproximativ 1.500 lei/mp pentru locuințele cu utilități.

Din 2026 însă, lucrurile se schimbă drastic. Noua legislație crește semnificativ valorile impozabile, aplicabile întregului fond locativ din România. Locuințele cu utilități vor avea o valoare impozabilă de 2.677 lei/mp, iar cele fără utilități vor coborî la 1.606 lei/mp.

Majorările sunt importante – de la 70% până la 80% față de nivelurile actuale. Odată cu acestea dispar și reducerile pentru locuințele mai vechi de 30 sau 50 de ani, ceea ce înseamnă că proprietarii imobilelor construite înainte de 1990 vor resimți suplimentar creșterea.

Un element complet nou în arhitectura impozitării este taxa suplimentară pentru proprietățile evaluate la peste 2,5 milioane de lei.

Pentru suma care depășește acest prag se aplică o cotă de 0,9%, măsură care vizează în special locuințele premium din centrele marilor orașe sau vilele de lux din zonele metropolitane.

Autoritățile spun că această taxare diferențiată creează un sistem mai echitabil, în care imobilele obișnuite nu sunt puse pe același nivel cu cele de mare valoare.

Deși modificările sunt ample, formula de calcul rămâne ușor de aplicat. Impozitul anual se obține prin înmulțirea suprafeței locuinței cu valoarea impozabilă și cu cota stabilită de primărie:

Suprafață × Valoare impozabilă/mp × Cota de impozitare = Impozit anual

Valorile actualizate pentru 2026 sunt:

2.677 lei/mp pentru locuințe cu utilități

pentru locuințe cu utilități 1.606 lei/mp pentru locuințe fără utilități

Cota de impozitare este stabilită la nivel local și variază cel mai des între 0,08% și 0,2%. În cazul proprietăților de peste 2,5 milioane de lei, se adaugă taxa suplimentară de 0,9% pentru diferența care depășește acest prag.

Apartament cu două camere în București

Potrivit unei analize realizate de lovedeco.ro, luăm în calcul un apartament de 50 mp, cu utilități, într-un sector unde cota de impozitare este de 0,1%.

Valoare impozabilă:

50 mp × 2.677 lei/mp = 133.850 lei

Impozit anual:

133.850 lei × 0,1% = 133,85 lei

Dacă primăria aplică o cotă de 0,2%, impozitul se dublează la 267,70 lei.

Casă în zona periurbană

Presupunem o casă de 120 mp, cu utilități, într-o localitate unde cota este de 0,15%.

Valoare impozabilă:

120 mp × 2.677 lei/mp = 321.240 lei

Impozit anual:

321.240 lei × 0,15% = 481,86 lei

Dacă imobilul nu dispune de utilități, valoarea impozabilă ar scădea la 1.606 lei/mp, iar impozitul la aceeași cotă ar coborî la 289,08 lei, o diferență considerabilă.

Proprietate evaluată la peste 2,5 milioane de lei

Taxarea suplimentară intervine numai pentru partea care depășește pragul de 2,5 milioane. De exemplu, pentru o locuință evaluată la 3 milioane de lei, suma suplimentară impozitată este:

3.000.000 – 2.500.000 = 500.000 lei

Taxă suplimentară: 500.000 × 0,9% = 4.500 lei, care se adaugă impozitului standard.

Creșterea este semnificativă. Doar actualizarea valorii impozabile generează o majorare de aproape 80% față de 2025, chiar înainte de a lua în calcul eliminarea reducerilor pentru locuințele vechi sau eventualele decizii ale consiliilor locale de a majora cotele de impozit.

În mod concret, majorarea va fi resimțită în special de:

proprietarii locuințelor construite înainte de 1990, care pierd reducerile pentru vechime;

clădirile situate în orașe mari, unde valorile imobiliare sunt oricum ridicate;

proprietarii imobilelor premium, care vor plăti suplimentar taxa pentru sumele peste 2,5 milioane de lei;

gospodăriile cu mai multe proprietăți, deoarece pachetul fiscal include majorări și pentru alte tipuri de impozite locale – auto, terenuri sau anexe.