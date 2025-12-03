Conform legislației privind condominiile, părțile comune ale unui bloc sunt acele elemente care deservesc întregul imobil sau mai mulți proprietari. Aici intră liftul, casa scării, ghena de gunoi, subsolul, acoperișul, instalațiile de apă, canalizare, electricitate sau încălzire care nu țin exclusiv de un apartament.

Responsabilitatea pentru întreținerea și funcționarea acestor părți revine în primul rând asociației de proprietari. Asociația are obligația legală de a administra, repara și menține în stare de funcționare părțile comune, fie prin personal propriu, fie prin firme specializate cu care are contract.

Primăria nu intervine direct în administrarea blocului, decât în anumite situații punctuale sau dacă sunt încălcate norme de sănătate publică sau siguranță (vezi mai jos detalii).

Este important de reținut că în toate situațiile următoare, documentarea este esențială. Sesizările scrise, numerele de înregistrare, fotografiile și mesajele oficiale sunt importante dacă ajungi într-un conflict deschis cu asociația.

Dacă demersurile interne nu dau rezultate, legea îți permite să te adresezi autorităților locale sau chiar instanței, în funcție de gravitatea situației. Asociația de proprietari este o entitate juridică și poate fi trasă la răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor legale.

Dacă liftul s-a defectat și problema persistă pentru o perioadă mai lungă de timp, primul pas este să notifici administratorul sau președintele asociației de proprietari, în scris. Este important să existe o sesizare oficială, nu doar discuții verbale.

Asociația trebuie să cheme firma autorizată de mentenanță sau să contracteze una, dacă nu există deja un contract activ. Lipsa fondurilor nu este o scuză legală în acest caz, deoarece liftul este considerat echipament de siguranță. Dacă asociația nu ia măsuri, proprietarii pot convoca o adunare generală sau pot solicita în scris explicații privind blocajul.

În cazul în care liftul rămâne nefuncțional o perioadă îndelungată, iar asociația nu reacționează, te poți adresa compartimentului de îndrumare și control al asociațiilor de proprietari din cadrul Primăriei. Această structură poate face verificări și poate dispune măsuri administrative.

Curățarea și igienizarea ghenei de gunoi intră în sarcina asociației de proprietari, fie prin personal propriu, fie prin firmă contractată. Dacă ghena este necurățată, miroase persistent sau reprezintă un risc sanitar, este recomandat să faci o sesizare scrisă către asociație.

În paralel, poți sesiza și direcția de sănătate publică sau serviciul de salubritate local, mai ales dacă există acumulări de gunoi sau infestări.

Primăria poate interveni în acest caz atunci când nerespectarea regulilor de igienă afectează sănătatea publică, dar nu preia responsabilitatea curățeniei în locul asociației.

Amenzile vor fi aplicate asociației, nu proprietarilor individuali, dacă se constată neglijență.

Subsolul este, de regulă, parte comună a imobilului, inclusiv instalațiile de apă și canalizare care îl traversează. Infiltrațiile sunt doar o problemă de siguranță a clădirii.

Dacă observi apă în subsol, miros de mucegai sau umezeală excesivă, este important să anunți imediat administratorul. Asociația trebuie să identifice cauza, fie o conductă spartă, fie infiltrații din exterior, și să dispună reparațiile necesare.

Dacă infiltrațiile afectează structura blocului sau apartamentele de la parter, iar asociația nu intervine, situația poate fi reclamată și la Primărie sau, în cazuri grave, la Inspectoratul de Stat în Construcții.

În cazul în care nu se intervine, asociația poate fi trasă la răspundere din punct de vedere juridic.