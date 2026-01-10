Prin Legea 239/2025, cunoscută ca Pachetul 2 de măsuri fiscale, începând cu anul 2026 se vor aduce modificări semnificative privind eșalonarea standard cu garanție, o facilitate de plată destinată situațiilor de blocaj financiar, arată consultantul fiscal Loredana Mihăilă, vicepreședinte al FICSIMM (Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri).

Această măsură permite solicitarea eșalonării pentru toate obligațiile fiscale restante, inclusiv contribuții sociale, impozit pe salarii sau pe dividende, și se aplică și obligațiilor ce depășesc 400.000 lei, care nu pot fi incluse în eșalonarea simplificată.

Diferența esențială față de eșalonarea simplificată este că prin eșalonarea standard se pot include și obligațiile reținute în regim de stopaj la sursă, explică Loredana Mihăilă pe Facebook.

Plata în tranșe poate fi acordată pe o perioadă de maximum cinci ani, cu condiția constituirii unei garanții mobiliare sau imobiliare.

O noutate importantă pentru 2026 este introducerea posibilității de garantare cu averea personală prin contract de fideiusiune. Aceasta poate fi solicitată atunci când solicitantul are obligații fiscale care nu intră în eșalonare, nu dispune de bunuri suficiente sau are o vechime mai mică de 12 luni.

Fideiusiunea poate fi cerută și la anumite momente-cheie pe parcursul eșalonării, cum ar fi modificarea planului de plată sau cererea de menținere a valabilității.

Practic, fideiusorul răspunde personal pentru datoria garantată, iar ANAF poate executa silit și persoana fizică, contractul constituind titlu executoriu.

De asemenea, începând cu 2026, nu vor fi eligibile pentru eșalonare firmele sau persoanele fizice care au obligații de plată reprezentând ajutor de stat sau ajutor de minimis de recuperat, inclusiv accesorii.

Totodată, termenul de plată pentru obligațiile administrate de ANAF, care nu fac parte din eșalonare, se reduce de la 180 la 60 de zile de la comunicarea deciziei.

Conform Loredanei Mihăilă, eșalonarea standard poate fi solicitată atât de persoane fizice, cât și juridice, și reprezintă un instrument flexibil pentru gestionarea obligațiilor fiscale restante, dar cu noi responsabilități și garanții personale pentru solicitanți.