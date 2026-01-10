Eșalonarea standard în 2026. Schimbările de care trebuie să țină cont IMM-urile din România
Prin Legea 239/2025, cunoscută ca Pachetul 2 de măsuri fiscale, începând cu anul 2026 se vor aduce modificări semnificative privind eșalonarea standard cu garanție, o facilitate de plată destinată situațiilor de blocaj financiar, arată consultantul fiscal Loredana Mihăilă, vicepreședinte al FICSIMM (Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri).
Această măsură permite solicitarea eșalonării pentru toate obligațiile fiscale restante, inclusiv contribuții sociale, impozit pe salarii sau pe dividende, și se aplică și obligațiilor ce depășesc 400.000 lei, care nu pot fi incluse în eșalonarea simplificată.
Diferența esențială față de eșalonarea simplificată este că prin eșalonarea standard se pot include și obligațiile reținute în regim de stopaj la sursă, explică Loredana Mihăilă pe Facebook.
Plata în tranșe poate fi acordată pe o perioadă de maximum cinci ani, cu condiția constituirii unei garanții mobiliare sau imobiliare.
Apare posibilitatea garantării cu averea personală prin contract de fideiusiune
O noutate importantă pentru 2026 este introducerea posibilității de garantare cu averea personală prin contract de fideiusiune. Aceasta poate fi solicitată atunci când solicitantul are obligații fiscale care nu intră în eșalonare, nu dispune de bunuri suficiente sau are o vechime mai mică de 12 luni.
Fideiusiunea poate fi cerută și la anumite momente-cheie pe parcursul eșalonării, cum ar fi modificarea planului de plată sau cererea de menținere a valabilității.
Practic, fideiusorul răspunde personal pentru datoria garantată, iar ANAF poate executa silit și persoana fizică, contractul constituind titlu executoriu.
Cine nu e eligibil pentru eșalonare?
De asemenea, începând cu 2026, nu vor fi eligibile pentru eșalonare firmele sau persoanele fizice care au obligații de plată reprezentând ajutor de stat sau ajutor de minimis de recuperat, inclusiv accesorii.
Totodată, termenul de plată pentru obligațiile administrate de ANAF, care nu fac parte din eșalonare, se reduce de la 180 la 60 de zile de la comunicarea deciziei.
Conform Loredanei Mihăilă, eșalonarea standard poate fi solicitată atât de persoane fizice, cât și juridice, și reprezintă un instrument flexibil pentru gestionarea obligațiilor fiscale restante, dar cu noi responsabilități și garanții personale pentru solicitanți.
Postarea integrală a Loredanei Mihăilă despre eșalonarea standard
„EŞALONAREA STANDARD – schimbări relevante pentru IMM
Prin Legea 239/2025, adica Pachetul 2 de masuri fiscale, în anul 2026 se vor modifica și condițiile de acordare a eșalonării standard cu garanție.
Această înlesnire la plată este utilizată în situații de blocaj financiar și se pot solicita la eșalonare toate obligațiile fiscale restante, inclusiv obligațiile în regim de stopaj la sursă: contribuții sociale, impozit pe salarii, impozit pe dividende.
Acest tip de esalonare este aplicabil inclusiv obligatiilor fiscale restante care depasesc 400.000 lei si nu pot face obiectul esalonarii simplificate.
Diferenta fațǎ de eşalonarea simplificatǎ este ca prin inlesnirea la plata standard se pot eşalona si obligatiile fiscale reținute in regim de stopaj la sursǎ.
Perioada pentru care se poate acorda plata în tranșe este de maximum 5 ani și este necesară constituirea unei garanții mobiliare sau imobiliare.
Modificarea esențială din anul 2026 este că, în anumite situații, pe lângă garanții, se poate solicita și garantarea cu averea personală, prin contract de fideiusiune, adică garantarea cu averea personală.
Pe scurt, fideiusiunea poate fi cerută mai ales dacă solicitantul:
- are obligații fiscale restante de achitat care nu intră în eșalonare,
- nu are bunuri/garanții suficiente,
- are o vechime sub 12 luni la data cererii.
Fideiusiunea poate fi solicitată și la anumite momente-cheie pe parcursul eșalonării (scadențe/termene de plată, modificarea eșalonării, cererea de menținere a valabilității), în termenele indicate de art. 193¹.
Asta înseamnă că o persoană (fideiusorul – de regulă beneficiarul eșalonării) răspunde personal pentru datoria fiscală garantată, iar dacă firma nu își îndeplinește obligațiile, ANAF poate trece la executare silită și împotriva fideiusorului (contractul fiind titlu executoriu).
Începând cu 2026, nu sunt eligibile pentru obținerea unei eșalonări companiile și persoanele fizice care au de plată obligații reprezentând ajutor de stat/de minimis de recuperat (inclusiv accesorii).
În plus, se mai modifică termenul de plată al obligațiilor fiscale administrate de ANAF, existente (nestinse) la data comunicării deciziei de eșalonare și neincluse în eșalonare, de la 180 de zile la 60 de zile.
Eşalonarea poate fi solicitata atât de persoanele fizice cât si juridice”, a scris Loredana Mihăilă pe pagina sa de Facebook.
