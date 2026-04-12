Poprirea pe salariu explicată simplu. Deși poate părea o situație dificilă pentru persoanele vizate, legislația românească stabilește limite clare cu privire la cât poate fi reținut din salariu, tocmai pentru a proteja nivelul minim de trai al angajaților.

Poprirea pe salariu este o formă de executare silită prin care o parte din venitul lunar al unei persoane este reținută direct de către angajator și virată către creditorul care a obținut o hotărâre judecătorească sau un alt titlu executoriu.

Procesul este inițiat de un executor judecătoresc, care transmite o adresă de poprire angajatorului. Din acel moment, angajatorul are obligația legală de a reține sumele stabilite și de a le transfera către executor sau creditor, până la stingerea datoriei.

„Poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 780 alin. (1), împreună cu încheierea de încuviinţare a executării sau un certificat privind soluţia pronunţată în dosar. Despre măsura luată va fi înştiinţat şi debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înfiinţare a popririi, la care se vor ataşa şi copii certificate de pe încheierea de încuviinţare a executării sau de pe certificatul privind soluţia pronunţată în dosar, şi titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate”, prevede legea din România.

Legislația din România prevede limite clare pentru protejarea veniturilor debitorilor:

Maximum o treime (1/3) din salariul net poate fi reținută în cazul unei singure datorii;

poate fi reținută în cazul unei singure datorii; Maximum jumătate (1/2) din salariul net poate fi reținută dacă există mai multe datorii simultan.

Aceste procente se aplică asupra salariului net, adică suma rămasă după deducerea contribuțiilor și impozitelor.

Important de menționat este că aceste limite sunt cumulative pentru toate popriri active. Cu alte cuvinte, dacă o persoană are mai multe datorii, totalul reținerilor nu poate depăși jumătate din venitul net.

Un aspect esențial al popririi este existența unui prag minim protejat. Legea prevede că o parte din venit trebuie să rămână neafectată de executare, astfel încât persoana să își poată asigura cheltuielile de bază.

În practică, acest lucru înseamnă că nu se poate opri integral salariul. Chiar și în situațiile în care datoriile sunt mari sau multiple, debitorul trebuie să primească o sumă minimă care să îi permită acoperirea nevoilor zilnice.

Poprirea se aplică în principal asupra salariilor, dar poate viza și alte tipuri de venituri, cum ar fi:

pensiile (cu anumite excepții și limite);

indemnizațiile;

veniturile din activități independente;

alte sume periodice obținute de debitor.

Totuși, și în aceste cazuri se aplică aceleași principii de protecție și limite procentuale. De asemenea, procesul de poprire implică mai mulți pași:

Creditorul obține un titlu executoriu (de exemplu, o hotărâre judecătorească). Se solicită executarea silită prin intermediul unui executor judecătoresc. Executorul transmite o adresă de poprire către angajatorul debitorului. Angajatorul reține suma stabilită din salariu și o virează către creditor.

Debitorul este, de regulă, informat despre existența popririi, însă aceasta poate deveni efectivă chiar înainte de o reacție din partea acestuia.

Persoanele care se confruntă cu poprirea pe salariu au anumite drepturi:

dreptul de a fi informat despre executarea silită;

dreptul de a contesta executarea în instanță, dacă există motive legale;

dreptul de a solicita clarificări cu privire la suma reținută;

dreptul de a beneficia de limitele legale de protecție a veniturilor.

În cazul în care debitorul consideră că poprirea este nelegală sau că sumele reținute sunt incorecte, acesta poate formula contestație la executare în termenul prevăzut de lege.

Poprirea nu este permanentă. Odată ce datoria este achitată integral, creditorul sau executorul judecătoresc are obligația de a dispune încetarea popririi, iar angajatorul nu mai reține sume din salariu. Totodată, dacă există o înțelegere între creditor și debitor privind plata eșalonată sau stingerea datoriei, poprirea poate fi ajustată sau suspendată, în funcție de condițiile stabilite.

Categorie Informație cheie Detalii explicate simplu Impact pentru angajat Ce este poprirea Măsură de executare silită Reținerea unei părți din salariu pentru achitarea datoriilor Afectează venitul lunar până la stingerea datoriei Cine o dispune Executor judecătoresc Trimite o adresă oficială către angajator Angajatorul este obligat să aplice poprirea Baza de calcul Salariul net Se aplică după taxe și contribuții Se reține din suma efectiv încasată Limită pentru o datorie Maximum 1/3 din salariu Valabil când există un singur creditor Venitul rămâne majoritar disponibil Limită pentru mai multe datorii Maximum 1/2 din salariu Se cumulează mai multe popriri Grad mai mare de afectare a venitului Venituri vizate Salarii și alte venituri Include pensii, indemnizații, venituri periodice Nu se limitează doar la salariu Protecția minimului de trai Venit neafectat garantat O parte din venit nu poate fi reținută Asigură cheltuielile de bază Rolul angajatorului Intermediar obligat legal Reține și virează sumele Nu poate modifica suma stabilită Drepturile angajatului Protecții legale Informare, contestație, verificarea legalității Posibilitatea de a contesta poprirea Contestarea Procedură în instanță Se poate formula contestație la executare Corectarea eventualelor erori Încetarea popririi Finalizarea executării Se oprește după plata datoriei Salariul revine integral angajatului

Poprirea pe salariu este un mecanism legal prin care creditorii își pot recupera datoriile, însă este strict reglementată pentru a proteja debitorii. Limitele de o treime sau jumătate din salariul net, precum și garanția unui venit minim neafectat, asigură un echilibru între interesele creditorului și dreptul persoanei la un trai decent.