Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a clarificat scenariile discutate în partid după consultările interne privind rămânerea la guvernare. El a subliniat că un guvern pro-european nu poate funcționa fără PSD și a exclus varianta ca partidul să iasă de la guvernare pentru a susține un guvern minoritar, care să fie investit cu voturile PSD și să ia decizii independente.

„Varianta să ieșim de la guvernare și să votăm un guvern minoritar, care să facă orice consideră, fiind investit cu voturile noastre, este exclusă”, a răspuns Claudiu Manda. „Un guvern pro-european fără PSD nu se poate și de aici încolo trageți dumneavoastră concluziile”.

Claudiu Manda a explicat că membrii PSD vor fi întrebați în cadrul consultărilor interne dacă partidul rămâne la guvernare, dacă continuă colaborarea cu USR și dacă susțin păstrarea actualului prim-ministru sau propunerea unui alt lider al Executivului. El a precizat că aceste întrebări vor fi adresate colegilor pentru a identifica poziția majorității.

Întrebat dacă PSD își dorește un alt guvern, cu sau fără USR, Manda a evitat să ofere un răspuns clar, afirmând că „este prea devreme să spunem acest lucru”. Totodată, referindu-se la relația cu USR, secretarul general a arătat că există colegi care consideră că PSD nu se regăsește într-un guvern alături de USR, iar principala sursă de tensiuni în guvern provine din această alianță.

Claudiu Manda a oferit exemple concrete de nemulțumiri legate de activitatea ministrului Mediului din partea USR.

„Avem o situație care s-a întâmplat cu 100 de mii de oameni care au stat fără apă niște zile întregi în care n-are nicio responsabilitate, nicio vină”, a spus el. „Rămâne să vedem. Ori românii, dar trebuie să-și găsească o majoritate, ori dacă nu, asumăm un program comun în care, dacă nu suntem de acord cu niște lucruri, nu mergem mai departe noi”. „Rămâne să vedem cum vor funcționa lucrurile”, a spus el.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a acuzat că acordul Mercosur a fost inițiat fără consultarea guvernului și a coaliției. El a declarat la Antena 3 că, după ce Ministerul Agriculturii și-a exprimat opoziția, memorandumul a fost suspendat și apoi adoptat fără nicio consultare prealabilă.

Referitor la lipsa dezbaterii publice asupra acordului Mercosur, Claudiu Manda a criticat faptul că opiniile Ministerului Agriculturii nu au fost luate în considerare de Ministerul de Externe. Întrebat despre consultarea coaliției, secretarul general al PSD a răspuns într-un mod ferm, arătând că nu a existat o consultare corespunzătoare.

„În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic în coaliție, niciodată”, a citat Manda declarația liderului UDMR, Kelemen Hunor.

Când moderatoarea l-a întrebat dacă acordul guvernului în această chestiune se rezumă doar la premierul Bolojan, Claudiu Manda a confirmat implicit această interpretare. El a explicat că, după ce a fost lansat memorandumului și s-a constatat opoziția Ministerului Agriculturii, autoritățile au decis să oprească documentul și să-l adopte fără consultarea guvernului sau a coaliției.

Manda a criticat lipsa unei consultări clare, subliniind că întrebarea esențială rămâne cine a mandatat ambasadorul României la Coreper să voteze, precizând că momentul putea fi blocat dacă România ar fi acționat împreună cu o altă țară.

În același timp, secretarul general PSD a infirmat că vicepremierul Sorin Grindeanu ar fi aprobat acordul în numele partidului, menționând că a discutat frecvent cu acesta, uneori de două-trei ori pe zi, și că Grindeanu nu a fost consultat în această decizie.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat că unul dintre principalele subiecte de pe agenda primei întâlniri a coaliției, programată luni, va fi acordul Mercosur. El a ridicat problema modului în care decizii atât de importante pot fi adoptate fără consultarea tuturor părților implicate și a subliniat poziția partidului: PSD se opune acordului și va lupta pentru protecția fermierilor europeni.

Totodată, Manda a respins acuzațiile USR conform cărora europarlamentarii PSD, inclusiv el, ar fi votat acordul. El a precizat că PSD a susținut doar clauze de salvgardare și măsuri de protecție pentru fermieri, iar textul acordului va ajunge pe masa Parlamentului European abia în aprilie-mai.

Referitor la pașii următori, Claudiu Manda a anunțat că PSD va susține la Strasbourg un proiect de hotărâre care permite sesizarea Curții Europene de Justiție. El a adăugat că există posibilitatea ca proiectul să fie adoptat de o majoritate, ceea ce ar putea genera un conflict juridic ulterior.

Secretarul general PSD a atras atenția asupra riscurilor acordului pentru fermieri și consumatori, mai ales în sectorul zootehnic. Manda a explicat că produsele din America de Sud, precum laptele praf, ar putea fi utilizate în iaurturi produse în Europa, dar comercializate ca produse europene, fără transparență privind originea ingredientelor.

Referitor la declarația lui Kelemen Hunor, Manda a răspuns ironic, menționând că UDMR se alătură „clubului” deciziilor luate fără consultarea PSD, subliniind că partidul s-a confruntat frecvent cu situații similare.