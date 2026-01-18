La Antena 3 CNN, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a comentat metaforic asupra premierului Ilie Bolojan, după ce un primar afirmase că „Bolojan cântă la vioară și PSD dansează”. Manda a precizat că, de fapt, Bolojan „cântă de multe ori, dar nu din același playlist”, iar partidul „ascultă” fără a dansa neapărat. El a sugerat totodată că există posibilitatea unei schimbări a premierului în cazul în care acesta nu mai respectă „playlist-ul” partidului.

PSD poartă consultări interne pentru a stabili dacă va continua să guverneze împreună cu PNL și USR.

„Am intrat la guvernare pentru oameni și că ar trebui să guvernăm pentru oameni. Astăzi când ne uităm, nu prea vedem astfel de efecte”, a spus Claudiu Manda.

El a explicat că decizia nu este legată de numirile la servicii sau parchete, ci se referă în principal la bugetul pe 2026. Claudiu Manda a subliniat că bugetul ar fi trebuit să fie finalizat încă din noiembrie, însă un termen clar pentru adoptarea acestuia nu a fost stabilit până în prezent.

„Suntem la jumătatea lui ianuarie și nu știm când o să fie bugetul. Că o să fie în februarie, că o să fie în martie, că o să fie în aprilie. Nu știm când o să fie bugetul”, a declarat secretarul general PSD.

Acesta a spus că PSD va lua decizia în foruri largi, cu aproximativ 5.000 de membri, după modelul în care au decis intrarea la guvernare.

„Am ajuns să explicăm lucruri care s-au întâmplat de bine, mai degrabă când ne-am ținut sau am blocat anumite intenții ale primului ministru”, a spus el.

Claudiu Manda a enumerat principalele motive pentru care PSD ar putea decide să se retragă de la guvernare, subliniind că partidul a ajuns să explice măsuri pe care le-a susținut sau blocat, mai degrabă decât să critice deciziile primului ministru. El a menționat ca exemple creșterea salariului minim, plafonarea prețurilor la alimentele de bază și blocarea unor măsuri îndreptate împotriva administrației publice locale.

„Ne-am luptat pentru salariul minim. Plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Dacă nu eram noi să ne luptăm pentru ele, nu se întâmpla”, a declarat Manda.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a criticat măsurile propuse de premierul Bolojan pentru administrația locală, susținând că acestea ar fi restricționat activitatea primăriilor. El a menționat că propunerile includeau interdicții privind achizițiile de hârtie pentru certificatele de naștere sau de deces și reparațiile necesare. De asemenea, Manda a arătat că s-a discutat reducerea cu 45% a posturilor din organigramele primăriilor, ceea ce ar fi generat situații absurde.

„Au citit pe bandă în guvern un text în care interziceau la administrația publică locală. Primarii nu mai aveau voie să cumpere hârtie pentru certificate de naștere sau de deces. Nu mai aveau voie să facă reparații”, a povestit el. „E o primărie care are 11 angajați și trebuie să dea afară 5 și să rămână cu 6. Altă primărie are 25 de posturi în organigramă, 11 ocupate, și conform formulei mai are de angajat încă 3-4″, a explicat el.

Claudiu Manda a remarcat o „armonizare a mesajului public între Ilie Bolojan și USR” și a subliniat că în PNL au apărut deja voci, inclusiv primari, care nu se mai regăsesc în acest tip de comunicare, a declarat secretarul general al PSD.