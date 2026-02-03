Daniel Băluță a afirmat că sistemul actual de subvenționare a încălzirii centralizate nu mai poate continua în forma actuală. Potrivit acestuia, nu este normal ca toți bucureștenii racordați la sistem să beneficieze de același nivel de subvenție, indiferent de venituri.

Primarul Sectorului 4 a explicat că în prezent subvenția este aplicată uniform, aproximativ 80% din costul agentului termic fiind acoperit din bugetul Primăriei Municipiului București. El a arătat că există persoane cu venituri foarte mari care primesc aceeași subvenție ca persoane cu venituri foarte mici, ceea ce consideră că nu este echitabil.

În acest context, Daniel Băluță a spus că subvenționarea ar trebui să fie adaptată situației fiecărui consumator. În opinia sa, unii bucureșteni ar avea nevoie doar de o subvenție redusă, în timp ce alții ar trebui să beneficieze de un sprijin mai consistent.

Referindu-se la apa caldă și căldură, Daniel Băluță a declarat că bucureștenii nu ar trebui să plătească facturile în situațiile în care agentul termic nu este livrat la temperatura prevăzută în contract. El a precizat că Partidul Social Democrat va iniția un proiect de lege care să reglementeze această situație.

Potrivit primarului, dacă apa caldă este livrată la o temperatură sub parametrii contractuali, consumatorii nu ar trebui să fie obligați să achite factura. El a explicat că relația dintre furnizor și consumator este una contractuală, iar nerespectarea condițiilor contractului ar trebui să ducă la suspendarea plății.

„Eu cred că a venit momentul, în sfârșit, să facem dreptate pentru bucureșteni, pentru că nu este normal să plătim apă călâie. Dacă are 40 de grade, să nu o plătească deloc. Este o chestiune simplă, exact ca la ANPC, atunci când validează sau invalidează calitatea unui produs, atunci când el nu este de calitate, dispare de pe raft. Această propunere va fi pusă în practică în cursul acestei săptămâni. Vom iniția – și invit și celelalte partide politice să se alăture acestui demers – o hotărâre de Consiliu General. Vom veni cu această propunere clară, și anume dacă nu avem apă caldă, suficient de caldă conform contractului, pentru că noi avem un contract și există o diagramă care indică temperatura cu care apa trebuie să intre, dacă acești parametri nu sunt respectați, înseamnă că un contract nu este respectat, deci oamenii nu trebuie să plătească. Chestiunea aceasta va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie”, a afirmat Daniel Băluță la Digi24.

Primarul Sectorului 4 a arătat că în fiecare imobil există contoare moderne, cu ultrasunete, care permit măsurarea exactă a calității agentului termic. Potrivit acestuia, aceste sisteme pot indica în timp real temperatura apei calde și a agentului termic pentru încălzire.

El a explicat că infrastructura digitală existentă poate fi folosită pentru a monitoriza obiectiv parametrii de livrare. În acest mod, fiecare consumator ar putea avea dovada clară a temperaturii la care este livrat agentul termic, fără a se baza doar pe percepții subiective.

Daniel Băluță a menționat că, la fel cum Termoenergetica afișează public informații despre avarii, ar putea fi afișate și datele privind temperaturile reale livrate în imobile.

Primarul Sectorului 4 a declarat că măsura nefacturării în cazul nerespectării parametrilor ar avea și rolul de a clarifica responsabilitățile din sistem. El a arătat că, în prezent, nu este clar dacă vina aparține producătorului sau transportatorului agentului termic.

„Așa cum Termoenergetica știe să factureze, și facturile se construiesc funcție de temperaturile cu care agentul termic intră în interiorul imobilelor. La fel, având această restricție, pur și simplu nu trebuie să se mai factureze. Nu este nimic ieșit din comun, dar asta voiam să vă spun reprezintă o soluție pentru două probleme pe care le avem, pentru că nu știm niciodată cine-i de vină. Fie producătorul, fie transportatorul. Unul din ei este de vină pentru această problemă, de aceea obligăm și transportatorul și producătorul să se unească. Statul să-i unească. Și vă spun de ce? Pentru că nici măcar subvențiile nu vor mai fi la fel”, a adăugat social-democratul.

În acest context, el a făcut referire la situația companiei ELCEN, despre care a spus că înregistrează profituri semnificative. Potrivit lui, nu este normal ca partea de producție să fie profitabilă, în timp ce partea de distribuție să nu dispună de resurse suficiente pentru modernizarea rețelelor.

„Elcen are profit 100 de milioane de euro, 200 de milioane de euro. Nu este normal ca partea productivă dintr-un sistem să fie la o entitate, iar cealaltă entitate să fie privată de posibilitatea de a schimba într-un ritm mult mai alert țevi, de a face credite. Întreaga politică de subvenții la nivelul Primăriei Municipiului București trebuie schimbată într-un mod radical. Cel mai mare consumator de subvenție îl reprezintă termina. Dacă dumneavoastră aveți 20.000 lei salariu, nu este normal să plătiți aceeași subvenție ca un om care are 1.000 lei salariu”, a subliniat Daniel Băluță.

Daniel Băluță a subliniat că cea mai mare parte a subvențiilor acordate de Primăria Municipiului București este direcționată către încălzirea centralizată. El a reiterat ideea că acest sistem trebuie regândit, astfel încât sprijinul financiar să fie adaptat nivelului de venit al fiecărei persoane.

Primarul Sectorului 4 a afirmat că nu este corect ca o persoană cu venituri foarte mari să beneficieze de aceeași subvenție ca o persoană cu venituri foarte mici. În opinia sa, noua politică de subvenționare ar trebui să țină cont de nevoile reale ale consumatorilor racordați la sistemul centralizat de încălzire.