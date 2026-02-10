Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut o întâlnire esențială cu reprezentanții Băncii Mondiale pentru a identifica surse de finanțare care să susțină dezvoltarea urbană și modernizarea Bucureștiului. Discuțiile au vizat reforme administrative, parteneriate public-private și cofinanțarea proiectelor strategice pentru infrastructura orașului.

Unul dintre punctele centrale ale discuției a fost modernizarea administrației locale și implementarea unui management financiar eficient. Ciprian Ciucu a subliniat necesitatea echilibrării bugetului municipal și creșterea transparenței în cheltuirea fondurilor publice, astfel încât Primăria București să funcționeze mai eficient și să sprijine proiectele esențiale pentru oraș.

Primarul a accentuat importanța parteneriatelor public-private (PPP) ca soluție de finanțare a proiectelor mari. Printre acestea se numără construirea parcărilor subterane în centrul Bucureștiului, care vor îmbunătăți mobilitatea urbană și vor reduce aglomerația. Astfel de inițiative permit atragerea de capital privat în beneficiul comunității, fără a afecta bugetul public.

În cadrul întâlnirii, au fost discutate și modalitățile de cofinanțare pentru proiectele majore de infrastructură, inclusiv:

Modernizarea rețelei de apă și canalizare

Reabilitarea liniilor de tramvai

Renovarea depourilor și a sistemului de transport urban

Îmbunătățirea sistemului de termoficare

Aceste proiecte sunt fundamentale pentru creșterea calității vieții în București și pentru eficiența serviciilor publice.

”Am avut o foarte bună întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale pentru a găsi soluții de finanțare pentru următoarele direcții de acțiune: (1) Reforma administrativă a Bucureștiului, a sistemului de guvernanță local, inclusiv echilibrarea bugetară, și pentru a avea un management financiar eficient la nivelul PMB; (2) Realizarea de parteneriate public-private pentru finanțarea de investiții publice de care orașul are nevoie (de ex. construirea de parcări publice subterane în zona centrală); (3) Asigurarea cofinanțrii pentru principalele noastre proiecte de investiții publice: investițiile în rețeaua de apă-canal, rețeaua de linii de tramvaie, reabilitarea depourilor și sistemul de termoficare”, a precizat acesta pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Ciucu a prezentat și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU), realizată cu sprijinul Băncii Mondiale. Aceasta se află aproape de finalizare și mai necesită doar avizul Agenției de Mediu pentru a fi aprobată de Consiliul General al Municipiului București.

Implementarea SIDU va permite accesarea fondurilor europene dedicate dezvoltării urbane și va sprijini proiectele pe termen lung pentru București.

Primarul a subliniat că, în ciuda atacurilor politice, prioritatea sa rămâne rezolvarea problemelor orașului și deblocarea marilor proiecte.