Poziția de economist-șef a Băncii Naționale a României (BNR) va deveni vacantă odată cu pensionarea lui Valentin Lazea, în acest an.

Noul economist-șef al BNR ar urma să fie Cristian Popa, scrie profit.ro. Acesta a mai ocupat această funcție înainte de a deveni viceguvernator, deținând trei mandate consecutive până în 2014.

Popa a lucrat anterior 16 ani în BNR și se va întoarce exact în funcția în care și-a început activitatea în 1998.

Contactat de jurnaliști, Cristian Popa nu a comentat informația.

Născut pe 17 mai 1964, în București, Popa este absolvent al Facultății de Comerț din cadrul ASE București și deține titlul de doctor în economie. El a debutat în cadrul BNR în 1998 ca economist-șef și consilier al guvernatorului, între aprilie și decembrie 1998.

Ulterior, între decembrie 1998 și octombrie 2014, a ocupat trei mandate de viceguvernator și a fost membru al Consiliului de Administrație al băncii centrale.

În momentul plecării din BNR, la mijlocul anului 2014, Popa era cel mai longeviv membru al conducerii executive, după Mugur Isărescu, având primul mandat de viceguvernator din 1998. Înainte de a intra în Consiliul de Administrație, era cel mai tânăr membru, la 34 de ani.

În cariera sa, a fost recunoscut pentru abilitățile de comunicare în engleză și franceză și pentru talentul de negociator în relațiile cu organismele internaționale, fiind responsabil cu politica monetară.

Din funcția de viceguvernator, Popa a coordonat direcțiile de politică monetară, studii economice, modelare și prognoze macroeconomice, relații internaționale și stabilitate financiară.

A fost vicepreședinte al Comitetelor de Politică Monetară și Supraveghere ale BNR, a condus Grupul de Lucru pentru Țintirea Inflației și a participat ca supleant al guvernatorului în Consiliul General al BCE.

A mai fost membru al Comitetului pentru Relații Internaționale al BCE, membru al Comitetului Economic și Financiar și guvernator supleant din partea României la Banca Mondială.

Popa a coordonat, de asemenea, relațiile cu instituțiile UE, interacțiunile cu instituțiile financiare internaționale și dialogul cu băncile de investiții și agențiile de rating.

După plecarea de la BNR, a activat la Banca Europeană de Investiții, fiind vicepreședinte între martie și iulie 2016, și a coordonat activitățile de evaluare și cercetare economică pentru mai multe țări europene.

Ulterior, a fost consultant principal pentru înființarea băncii de dezvoltare din România și co-coordonator al evaluării implementării Planului Juncker în Europa Centrală și de Est.

Din ianuarie 2020, Popa ocupă funcția de consilier principal al Comitetului de Coordonare al Inițiativei de la Viena. Este de remarcat că unul dintre actualii viceguvernatori ai BNR, din 2019, este tot un Cristian Popa, numit de Parlament la propunerea USR, ceea ce poate crea confuzie în rândul observatorilor economici.