BNR avertizează asupra riscurilor pentru economia României. Valentin Lazea: Dacă ar exista voință politică am avea venituri

Reprezentanți ai Băncii Naționale a României (BNR) au transmis un nou avertisment privind situația economiei, atrăgând atenția asupra riscurilor generate de deficitul bugetar ridicat, inflație și nivelul datoriei publice. Economistul-șef al BNR, Valentin Lazea, susține că sunt necesare măsuri rapide pentru evitarea deteriorării situației financiare a țării.

În cadrul Conferinței Asociației Analiștilor Financiar-Bancari, economistul-șef al BNR, Valentin Lazea, a declarat că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic.

Acesta a arătat că țara se confruntă cu cea mai ridicată rată a inflației și cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, iar în acest an datoria publică urmează să depășească un nou prag.

Potrivit lui Lazea, există riscul ca România să fie retrogradată de agențiile de rating și să întâmpine dificultăți în accesarea finanțărilor externe.

Economistul-șef al BNR a apreciat că majorarea taxelor nu reprezintă, în prezent, o soluție realistă din punct de vedere social și politic. În schimb, el consideră că autoritățile trebuie să îmbunătățească semnificativ colectarea veniturilor la buget și să combată evaziunea fiscală.

Acesta a susținut că actualul Cod fiscal oferă numeroase posibilități prin care obligațiile fiscale pot fi evitate și a afirmat că, dacă ar exista voință politică pentru colectarea eficientă a impozitului pe profit și a TVA, veniturile statului ar crește.

„Traversăm o perioadă complicată. Avem cea mai mare rată a inflației și cel mai mare deficit bugetar și anul acesta vom depăși și pragul datoriei publice. Există riscul retrogradării țării, al opririi finanțărilor de pe piețele externe. A propune creșteri de impozite acum în România este nerealist din punct de vedere social și politic. Trebuie să eliminăm evaziunea fiscală pentru a crește veniturile. Codul fiscal îți dă mii de șanse să nu îți plătești taxele. Cu un contabil bun poți să nu îți plătești taxele până la bătrânețe. Dacă ar exista voință politică și s-ar colecta impozitul pe profit și TVA, atunci am avea venituri”, a subliniat economistul-șef al BNR, la Conferința Asociației Analiștilor Financiar-Bancari.

Valentin Lazea a declarat că România trebuie să reducă deficitul bugetar până la aproximativ 2,5% din produsul intern brut, astfel încât datoria publică să înceapă să scadă.

În opinia sa, acest obiectiv presupune realizarea unui surplus primar, respectiv venituri bugetare mai mari decât cheltuielile statului, fără a lua în calcul plata dobânzilor.

„Este minimul lucru pe care putem să îl facem ca să ne uităm în ochii copiilor și nepoților noștri fără să roșim”, consideră Valentin Lazea.

Totodată, el a afirmat că România ar trebui să urmărească menținerea deficitului bugetar, a inflației și a ritmului de creștere economică în jurul valorii de 2,5-3% pe an.

În același timp, salariile ar putea avansa într-un ritm de aproximativ 5-6% anual, iar pensiile cu 4-4,5% pe an.

Valentin Lazea a susținut că atingerea acestor obiective este posibilă dacă sunt abandonate măsurile populiste și dacă populația este informată cu privire la situația reală a economiei.

„E greu? Nu, dacă renunțăm la populisme și dacă începem să respectăm populația, educând-o în loc să o ducem cu zăhărelul”, a conchis Lazea.

La aceeași conferință a participat și economistul-șef al BCR, Ciprian Dascălu, care a atras atenția că majorarea taxelor nu garantează automat încasări mai mari la bugetul de stat.

Acesta a dat exemplul Bulgariei, despre care a spus că, deși aplică taxe mai reduse decât România, reușește să încaseze venituri bugetare mai mari.

În opinia lui Dascălu, eficiența colectării fiscale este mai importantă decât nivelul taxelor.

Economistul-șef al BCR a avertizat și asupra evoluției economiei în acest an, afirmând că, în lipsa unor revizuiri ale datelor statistice, România ar putea intra în recesiune. Potrivit acestuia, riscul nu se limitează la o recesiune tehnică, ci poate însemna o contracție economică mai amplă dacă indicatorii economici vor continua să se deterioreze.