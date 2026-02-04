Banca Naţională a României (BNR) avertizează că un document care circulă pe internet şi care este atribuit instituţiei reprezintă un fals, fiind folosite în mod abuziv sigla, antetul şi datele de contact reale ale băncii centrale.

Materialul face referire la o aşa-numită „procură cu autoritate totală” şi utilizează nume reale ale unor structuri şi reprezentanţi ai BNR, în încercarea de a crea aparenţa unui document oficial şi de a induce în eroare publicul.

Potrivit BNR, documentul poartă o dată recentă şi este prezentat ca un avertisment privind siguranţa juridică, însă banca centrală subliniază că nu a emis, nu a semnat şi nu a aprobat un astfel de material.

De asemenea, instituţia precizează că nu are atribuţii legale în domeniul emiterii de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri, iar asocierea sa cu un asemenea conţinut este complet nefondată.

Reprezentanţii BNR explică faptul că, deşi în cuprinsul documentului sunt menţionate funcţii şi persoane reale din cadrul instituţiei, inclusiv numele prim-viceguvernatorului, folosirea acestor elemente a fost realizată fără acordul băncii centrale şi exclusiv cu scopul de a crea confuzie şi de a manipula destinatarii.

În consecinţă, BNR respinge categoric conţinutul materialului şi recomandă publicului să manifeste maximă prudenţă în faţa unor astfel de documente.

Banca Naţională reaminteşte că toate comunicatele sale oficiale sunt publicate doar pe site-ul instituţiei şi pe canalele sale oficiale de comunicare online, iar orice document care pretinde că provine de la BNR, dar circulă în afara acestor surse, trebuie tratat cu suspiciune.

Instituţia atrage atenţia că transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR se încadrează la infracţiuni de fals şi uz de fals, sancţionate de Codul penal.

Totodată, banca centrală solicită explicit publicului să nu dea curs informaţiilor din documentul fals, să nu îl semneze şi să nu îl redistribuie, pentru a limita efectele dezinformării şi riscurile juridice asociate.