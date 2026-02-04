Un document fals atribuit BNR s-a răspândit în mediul online
Banca Naţională a României (BNR) avertizează că un document care circulă pe internet şi care este atribuit instituţiei reprezintă un fals, fiind folosite în mod abuziv sigla, antetul şi datele de contact reale ale băncii centrale.
Materialul face referire la o aşa-numită „procură cu autoritate totală” şi utilizează nume reale ale unor structuri şi reprezentanţi ai BNR, în încercarea de a crea aparenţa unui document oficial şi de a induce în eroare publicul.
Potrivit BNR, documentul poartă o dată recentă şi este prezentat ca un avertisment privind siguranţa juridică, însă banca centrală subliniază că nu a emis, nu a semnat şi nu a aprobat un astfel de material.
De asemenea, instituţia precizează că nu are atribuţii legale în domeniul emiterii de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri, iar asocierea sa cu un asemenea conţinut este complet nefondată.
Transmiterea, reproducerea sau distribuirea acestui tip de documente se încadrează la infracţiuni de fals şi uz de fals
Reprezentanţii BNR explică faptul că, deşi în cuprinsul documentului sunt menţionate funcţii şi persoane reale din cadrul instituţiei, inclusiv numele prim-viceguvernatorului, folosirea acestor elemente a fost realizată fără acordul băncii centrale şi exclusiv cu scopul de a crea confuzie şi de a manipula destinatarii.
În consecinţă, BNR respinge categoric conţinutul materialului şi recomandă publicului să manifeste maximă prudenţă în faţa unor astfel de documente.
Banca Naţională reaminteşte că toate comunicatele sale oficiale sunt publicate doar pe site-ul instituţiei şi pe canalele sale oficiale de comunicare online, iar orice document care pretinde că provine de la BNR, dar circulă în afara acestor surse, trebuie tratat cu suspiciune.
Instituţia atrage atenţia că transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR se încadrează la infracţiuni de fals şi uz de fals, sancţionate de Codul penal.
Totodată, banca centrală solicită explicit publicului să nu dea curs informaţiilor din documentul fals, să nu îl semneze şi să nu îl redistribuie, pentru a limita efectele dezinformării şi riscurile juridice asociate.
Comunicatul integral al Băncii Centrale
„Banca Națională a României (BNR) atrage atenția publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spațiul online, datat 04.02.2026 și purtând sigla instituției, reprezintă un fals.
BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri.
Avertizăm faptul că, deși în cuprinsul documentului sunt utilizate funcții și nume reale ale unor structuri și reprezentanți ai BNR (Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR), precum și sigla, antetul sau datele de contact reale ale BNR, folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul instituției și în scopul inducerii în eroare a publicului.
Prin urmare, BNR respinge categoric conținutul prezentat în acest material.
BNR reamintește publicului că:
- toate comunicatele oficiale ale băncii centrale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituției: https://www.bnr.ro/ și pe canalele oficiale de comunicare ale BNR (X, YouTube, LinkedIn, Instagram, Bluesky)
- orice document atribuit BNR care circulă în afara acestor canale trebuie tratat cu maximă prudență
- transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR întră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracțiuni de fals și uz de fals potrivit prevederilor Codului penal și se sancționează conform legislației în vigoare.
BNR solicită publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals”, se arată în mesajul de astăzi, 4 februarie 2026.
