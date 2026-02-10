Premierul Ilie Bolojan a transmis că impunerea unor restricții privind accesul tinerilor la rețelele de socializare este dificil de realizat, în contextul în care aceștia sunt foarte bine adaptați la tehnologie și pot evita ușor eventualele limitări. El a arătat că subiectul este dezbătut în această perioadă inclusiv la nivel parlamentar, însă a pledat pentru o abordare echilibrată, recunoscând că domeniul digital este unul complex.

Potrivit premierului, măsurile cu adevărat eficiente sunt cele care vizează informarea și conștientizarea tinerilor cu privire la riscurile expunerii la dezinformare și manipulare, mai degrabă decât impunerea unor restricții tehnice greu de controlat.

”E o discuţie care se poartă în această perioadă, inclusiv la nivel parlamentar. Eu am încercat să fiu ponderat pentru că e o zonă pe care nu o stăpânesc foarte bine. E greu de presupus că vom putea restricţiona pentru tineri accesul la aceste sisteme, pentru că ei sunt suficient de abili şi de adaptaţi la toate gadget-urile pe care le folosesc, încât ar putea să ocolească eventualele condiţionări”, a afirmat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24.

Premierul spune că limitarea accesului poate avea efect, pledând, mai degrabă, pentru acţiuni de conştientizare privind riscurile.

”Trebuie văzut ce se poate face, o mai bună colaborare a părinţilor cu aceşti tineri, nu spun în sensul supravegherii, dar în sensul de a-i lămuri, de a încerca un dialog că e pentru a-i, oarecumva, preveni de ce se întâmplă atunci când stai foarte mult pe reţele sau cum poţi fi foarte uşor dezinformat şi manipulat, ar fi de bun augur. Dar asta va fi o discuţie care se va lua în perioada următoare”, a adăugat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că opțiunea exprimată de bucureșteni la referendum va fi avută în vedere, într-o formă sau alta, în legea bugetului de stat din acest an, în ceea ce privește finanțarea Capitalei. Șeful Guvernului a subliniat că sprijinul Executivului pentru București nu ar fi depins de numele primarului, precizând că oricine ar fi ocupat această funcție ar fi beneficiat de susținere guvernamentală.

”Ar trebui ca într-o formă sau alta să se vadă acest rezultat (al referendumului din Bucureşti – n.r.) în sensul în care cel puţin să existe o compensare. Astăzi, Primăria Generală are nişte venituri subdimensionate şi practic votul cetăţenilor a fost ca aceste venituri care sunt colectate la nivel de Bucureşti să se ducă prin Primăria Generală într-o formulă cât mai corect repartizată de către Consiliul General. Ăsta a fost votul bucureştenilor şi cred că spiritul acestui vot este corect în sensul în care trebuie găsită această formulă de echilibrare. Cum se va găsi asta rămâne de văzut, dar mi se pare un obiectiv, am spus, corect pe fond, nu neapărat legat de votul de la referendumul din Bucureşti, dar şi legat de asta”, a afirmat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că Bucureștiul beneficiază de susținerea Guvernului indiferent de cine ocupă funcția de primar general. El a explicat că, datorită rolului strategic al Capitalei, densității mari de populație și problemelor acumulate de-a lungul anilor — inclusiv datorii, deficiențe în termoficare și transport — este necesară o abordare prioritară a acestor situații. Bolojan a subliniat că responsabilitatea Executivului vizează mai ales cetățenii Capitalei, pentru a preveni disfuncționalități majore în sistemele esențiale, și nu susținerea unui primar anume.