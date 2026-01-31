Dragoș Pîslaru a explicat că termenul pentru analiza cererii de plată 3 a României la Comisia Europeană se apropie de final și că instituția ar putea constata că anumite condiții nu au fost îndeplinite, ceea ce ar duce la acordarea doar parțială a sumei de 860 de milioane de euro. Ministrul a adăugat că speră ca măcar o parte din fonduri să poată fi recuperată.

„Ianuarie, am spus: măcar ianuarie, sunt încă în vacanţă la Comisie, până vin, pac! Ciuciu! Mie mi se închide termenul, pentru că termenele la Comisie sunt de două luni, două luni! În ianuarie se cam termină treaba şi problema este că eu trebuie să închid. Deci Comisia Europeană, cel mai probabil foarte curând, e o chestiune de zile, trebuie să vină şi să spună: ”Noi credem că din cererea de plată 3 nu s-au făcut A, B, C, deci primiţi din 860 de milioane de euro doar o parte”. (…) Speranţa mea este să avem măcar o jumătate de sumă recuperată”, a declarat Dragoş Pâslaru la Prima Tv, sâmbătă.

Ministrul a declarat că se așteaptă ca Curtea Constituțională să decidă că legea privind pensiile magistraților, asociată cererii de plată 3, este conformă cu Constituția.

„Aşteptări am şi ideea este că indiferent când se va întâmpla, speranţa mea este că acuma, cât de repede, imediat după promulgare, noi oricum o să trimitem un pacheţel Comisiei: ”Uite, am făcut reforme!”. Acum e o chestiune măcar de respect şi credibilitate, ca să nu spun că această reformă noi nu ar trebui să o facem pentru că ne cere UE sau pentru că banii ăia, nu că nu ar fi importanţi. Dar e o nedreptate socială, o problemă de echitate pe care România trebuie să o regleze pentru că e bine pentru ţară şi pentru încrederea românilor în guvernare”, adaugă ministrul.

Dragoș Pîslaru a precizat că, până în prezent, România a accesat fără dificultăți doar fondurile din cererea de plată 1 a PNRR, în timp ce din cererea de plată 2 s-a pierdut o sumă de 10 milioane de euro.

„România n-a reuşit decât să depună o cerere 1 fără probleme. La cererea 2 deja am avut probleme cu întârziere şi am şi pierdut primii bani la energie, 10 milioane. Nici nu ştie lumea că s-au pierdut 10 milioane, a fost aşa, trecut aşa, pe sub radar, cu cei 10 milioane care s-au pierdut pentru că n-am făcut-o achiziţie. Cererea 3 a fost depusă hăt-hăt, în luna mai s-a suspendat până în 28 noiembrie care era termenul, deadline-ul. Şi lucrurile, da, nimeni n-a murit, n-are nicio problemă”, a afirmat Pîslaru.

Din cererea de plată 3, autoritățile române nu au reușit să îndeplinească jalonul legat de pensiile magistraților și nici pe cel privind numirea unor conduceri profesioniste în marile companii de stat din sectoarele transporturi și energie. Dragoș Pîslaru a explicat că, în timp ce situația din energie este „puțin mai bună”, în transporturi este „dezastruoasă”, subliniind că, având în vedere obiectivul României de a adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, această reformă rămâne obligatorie.