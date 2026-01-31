Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, condusă de deputata AUR Laura Gherasim, a demarat audierile pe tema anulării alegerilor pe 26 ianuarie.

Printre cei invitați s-au aflat foștii candidați la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și Elena Lasconi, ambii vocali în spațiul public împotriva deciziei Curtea Constituțională a României de invalidare a scrutinului.

Cu toate acestea, de la deschiderea audierilor și până în prezent, comisia nu a reușit să audieze nicio persoană relevantă. Niciunul dintre cei invitați nu s-a prezentat, în ciuda invitațiilor, iar situația este cu atât mai paradoxală cu cât nici măcar liderul AUR, George Simion, al cărui partid a solicitat constituirea comisiei, nu a venit în Parlament pentru a susține ancheta.

Absența este cu atât mai vizibilă cu cât, în discursul public al taberei suveraniste, tema anulării alegerilor este omniprezentă. În declarații, proteste și mesaje online se vorbește constant despre „lovitură de stat”, despre revenirea la turul doi și despre Călin Georgescu ca „președinte legitim”.

În practică însă, nimeni dintre cei care promovează aceste idei nu a ales să le susțină într-un cadru instituțional.

Deși este una dintre figurile centrale ale acestui discurs, Călin Georgescu nu s-a prezentat la audierile comisiei. Aparițiile sale recente au avut loc în special pe treptele secțiilor de poliție, unde se prezintă periodic în cadrul controlului judiciar. Acolo, în fața unui grup restrâns de susținători, Georgescu continuă să își construiască mesajele publice, într-un registru radical, axat pe prezentarea sa ca victimă a sistemului.

În paralel, George Simion a anunțat realizarea unui raport propriu privind anularea alegerilor, document pe care l-a prezentat inclusiv în Statele Unite. Demersul nu a avut însă ecoul anunțat.

Potrivit declarațiilor făcute de prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, autoritățile americane nu s-au arătat interesate de subiectul anulării alegerilor și nici de prezentarea lui Călin Georgescu drept „victimă” a sistemului.

În lipsa participării la audieri și a unor probe prezentate în Parlament, comisia pentru anularea alegerilor nu a produs până acum niciun rezultat concret. Ancheta parlamentară a rămas blocată, iar absența celor invitați ridică semne de întrebare asupra scopului real al acesteia.

În acest context, anularea alegerilor pare să funcționeze mai degrabă ca un slogan politic. Pentru George Simion, tema menține mobilizat nucleul dur de susținători în perspectiva alegerilor viitoare, în lipsa unor propuneri alternative consistente.

Pentru Călin Georgescu, discursul despre „lovitura de stat” și delegitimarea deciziei CCR rămâne principalul instrument de victimizare publică, într-o încercare de a-și conserva capitalul de imagine și de a se poziționa împotriva instituțiilor statului.