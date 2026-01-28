Călin Georgescu se află în centrul unei controverse care a reaprins tensiunile din zona suveranistă, după ce liderul AUR, George Simion, a efectuat o vizită în Statele Unite ale Americii. Evenimentul, prezentat inițial ca un demers de consolidare a relațiilor externe, a fost urmat de reacții dure din partea unor susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat public că, pe parcursul vizitei din SUA, nu a fost deschis subiectul legat de situația lui Călin Georgescu și nici de anularea alegerilor din decembrie 2024. Afirmația a contrazis așteptările unei părți a electoratului suveranist, care susținea că deplasarea ar fi avut drept scop atragerea unui sprijin extern pentru reluarea procesului electoral.

În acest context, Dan Dungaciu a subliniat că autoritățile americane nu vor iniția o anchetă specială legată de situația politică din România, poziție care a generat nemulțumiri în rândul celor care mizau pe o intervenție a Statelor Unite în sprijinul lui Călin Georgescu.

Conflictul a fost amplificat de reacțiile publice ale lui Gelu Vișan, fost susținător al lui George Simion și apropiat al lui Călin Georgescu, care a lansat acuzații directe la adresa conducerii AUR. Acesta susține că liderul formațiunii încearcă să se poziționeze drept victimă a anulării alegerilor, folosind o narațiune asociată anterior cu Călin Georgescu.

La o conferință desfășurată în Statele Unite, participanților le-a fost distribuit un pliant cu imaginea lui George Simion, însoțit de mesajul:

„Trebuia să fie președintele României, însă forțele globaliste au anulat și fraudat alegerile prezidențiale”, scrie pe un pliant cu chipul lui Simion, distribuit la o conferință la care președintele AUR a participat în SUA.

Gelu Vișan a reacționat dur, afirmând că George Simion nu ar fi avut un rol real în alegerile prezidențiale anulate și că încearcă să capitalizeze electoral pe baza nemulțumirilor electoratului lui Călin Georgescu.

„George Simion nu a candidat in 2024, ci în 2025, iar el și-a recunoscut înfrângerea în 2025, la două ore după ce s-au închis urnele și a plecat la Cluj și Viena să-și ia tainul”, scrie Vișan.

În centrul disputei se află și declarațiile făcute de Dan Dungaciu într-o emisiune televizată, în care acesta a încercat să clarifice poziția AUR față de speculațiile legate de o posibilă reacție a Statelor Unite. Acesta a respins ferm ideea că subiectul Călin Georgescu ar fi fost discutat la nivel oficial în timpul vizitei din SUA.

Într-un mesaj amplu, Gelu Vișan a acuzat conducerea AUR de trădare și de lipsă de loialitate față de Călin Georgescu, făcând referire explicită la declarațiile lui Dan Dungaciu.

„Trădătorii. Așa cum am spus, George Simion și AUR nu au nici o legătură cu Călin Georgescu și cu susținerea domniei sale. George Simion și Gașca sunt doar niște trădători care vor voturile lui Călin Georgescu și electoratul său. Prezent în emisiunea prietenei sale Anca Alexandrescu, Dan Dungaciu, primvicepreședinte AUR, a spus că NU A VORBIT NICIODATĂ în SUA despre Călin Georgescu”, a mai scris Vișan.

Dan Dungaciu a explicat că percepția potrivit căreia Statele Unite ar urma să investigheze anularea alegerilor din România nu are fundament.

„Nimeni nu va face, din câte îmi dau eu seama, o investigație special pentru România”, a spus acesta într-o emisiune la Realitatea.

În ultimele luni, o parte dintre susținătorii lui Călin Georgescu au promovat constant ideea că Statele Unite ar urma să intervină pentru „restabilirea democrației” și pentru reluarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale. În acest cadru au circulat afirmații potrivit cărora FBI ar investiga anularea scrutinului, Departamentul de Stat nu ar recunoaște actuala conducere a României, iar Nicușor Dan ar fi un președinte ilegitim.

Declarațiile lui Dan Dungaciu au temperat însă aceste așteptări, confirmând că nu există semnale oficiale în acest sens. În paralel, Călin Georgescu a transmis un mesaj public, în contextul prezentării sale la controlul judiciar, adresat întregii clase politice, cu referiri indirecte și la AUR.

În fața jurnaliștilor, fostul candidat a făcut o declarație cu tentă morală și simbolică.