Gelu Vișan acuză AUR, pe George Simion și pe Dan Dungaciu de trădare și de încercarea de a prelua electoratul lui Călin Georgescu
Gelu Vișan a lansat, pe Facebook, un atac la adresa liderului AUR, George Simion, și a unor membri ai partidului, pe care i-a acuzat de trădare și de încercarea de a prelua electoratul lui Călin Georgescu. Acesta a susținut că George Simion și AUR nu ar avea nicio legătură reală cu Călin Georgescu și cu susținerea acestuia, ci ar urmări exclusiv capitalizarea voturilor sale.
În declarațiile sale, Vișan a afirmat că Dan Dungaciu, prezent într-o emisiune televizată moderată de Anca Alexandrescu, ar fi negat că ar fi discutat în Statele Unite despre situația lui Călin Georgescu. Potrivit lui Vișan, această afirmație ar fi falsă, iar ideea că administrația SUA nu ar cunoaște cazul lui Călin Georgescu ar reprezenta, în opinia sa, „o minciună ordinară”, pe care a anunțat că intenționează să o combată ulterior cu date concrete.
Totodată, Gelu Vișan a susținut că George Simion și Dan Dungaciu nu ar fi avut întâlniri relevante cu reprezentanți importanți ai administrației americane și că nu ar cunoaște, în realitate, poziția Administrației Trump față de situația politică din România. El i-a acuzat pe cei doi că ar fi încercat să se prezinte în fața interlocutorilor din SUA drept victime ale anulării și fraudării alegerilor, asumându-și o identitate care, în opinia sa, aparține lui Călin Georgescu.
Gelu Vișan susține că George Simion a „furat identitatea politică” a lui Călin Georgescu în SUA
Vișan a reamintit că George Simion nu ar fi candidat în anul 2024, ci în 2025, și că și-ar fi recunoscut înfrângerea la scurt timp după închiderea urnelor, plecând ulterior din țară. În acest context, el a afirmat că deplasarea lui Simion și a apropiaților săi în Statele Unite ar fi avut drept scop „furtul identității” politice a lui Călin Georgescu.
În declarația sa, Gelu Vișan a citat și o presupusă prezentare în care George Simion ar fi fost descris ca fiind cel care „ar fi trebuit să fie președintele României”, dar care ar fi fost împiedicat de „forțe globaliste” prin anularea și fraudarea alegerilor, subliniind că această prezentare nu l-ar fi vizat pe Călin Georgescu.
Vișan a afirmat că George Simion, Dan Dungaciu și susținătorii acestora ar fi, în opinia sa, „adevărații trădători ai mișcării suveraniste”. El a susținut că a fost etichetat drept trădător și dezbinator tocmai pentru că ar fi încercat să scoată la iveală adevărul despre intențiile acestora, inclusiv presupuse legături cu „sistemul securist”. Gelu Vișan a anunțat că va reveni cu detalii suplimentare și documente, afirmând că adevărul va ieși în cele din urmă la iveală.
„Trădătorii
Asa cum am spus, George Simion și AUR nu au nici o legătură cu Călin Georgescu și cu susținerea domniei sale
George Simion și Gașca sunt doar niște trădători care vor voturile lui Călin Georgescu și electoratul său.
Prezent în emisiunea prietenei sale Anca Alexandrescu, Dan Dungaciu, primviceoreședinte AUR, a spus că NU A VORBIT NICIODATĂ în SUA despre Călin Georgescu.
Mai mult, a mințit cu nerușinare spunând că situația lui Călin Georgescu NU se cunoaște de către Administratia SUA
Aceasta a fost o minciună ordinară pe care o să o demontez cu date concrete într-o postare viitoare.
De fapt, Simion și Dungaciu NU s-au întâlnit cu nimeni, cel putin important, din Administratia Trump, habar nu au despre ce știe și ce nu știe Administratia Trump.
Nu în ultimul rând, ci în primul rând, Simion I-A FURAT IDENTITATEA lui Călin Georgescu, prezentându-se ca victima anulării și fraudării alegerilor.
Vă aduc aminte că George Simion nu a candidat in 2024, ci în 2025, iar el și-a recunoscut înfrângerea în 2025, la două ore după ce s-au închis urnele și a plecat la Cluj și Viena să-și ia tainul.
Simion și gașca lui s-au dus în SUA pentru a-i fura identitatea lui Călin Georgescu.
Acum să cităm în limba română, ( o să punem și originalul în limba engleză, fotocopiat, cum s-a prezentat Simion:
“ El (Simion) ar fi trebuit să fie președintele României, dar forțele globaliste au ANULAT și FRAUDAT alegerile prezidentiale”
Nu Călin Georgescu căruia Simion și gașca lui i-a furat identitatea, ci el, George Simion.
Unde este Călin Georgescu aici?
– Trădători ordinari!
-Mai aveti vreun dubiu că adevărații trădători ai mișcării suveraniste sunt George Simion, Dan Dungaciu și cei care ii susțin?
-Mai aveti vreun dubiu?
Acum poate te văd și unii din suveraniștii care m-au ponegrit de ce am fost făcut trădător și dezbinator de către George Simion, AUR și Gașca lor de ticăloși inclusiv din media și din SRI, care-i susțin:
Pentru că le era frică că se va afla adevărul că intenția lor este să facă orice pentru a fi condamnat la închisoare Călin Georgescu și ca Simion și gașca să-i ia voturile.
O să vorbesc însă pe larg despre asta, și despre legăturile lor cu Sistemul Securist, pentru că aveți tot dreptul să aflați adevărul.
Da, adevărul iese întotdeauna la iveală, iar minciuna are picioare scurte
Aveti aici fotocopia prezentării lui Simion care ii fură identitatea lui Călin Georgescu”, este mesajul său.
