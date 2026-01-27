Gelu Vișan a lansat, pe Facebook, un atac la adresa liderului AUR, George Simion, și a unor membri ai partidului, pe care i-a acuzat de trădare și de încercarea de a prelua electoratul lui Călin Georgescu. Acesta a susținut că George Simion și AUR nu ar avea nicio legătură reală cu Călin Georgescu și cu susținerea acestuia, ci ar urmări exclusiv capitalizarea voturilor sale.

În declarațiile sale, Vișan a afirmat că Dan Dungaciu, prezent într-o emisiune televizată moderată de Anca Alexandrescu, ar fi negat că ar fi discutat în Statele Unite despre situația lui Călin Georgescu. Potrivit lui Vișan, această afirmație ar fi falsă, iar ideea că administrația SUA nu ar cunoaște cazul lui Călin Georgescu ar reprezenta, în opinia sa, „o minciună ordinară”, pe care a anunțat că intenționează să o combată ulterior cu date concrete.

Totodată, Gelu Vișan a susținut că George Simion și Dan Dungaciu nu ar fi avut întâlniri relevante cu reprezentanți importanți ai administrației americane și că nu ar cunoaște, în realitate, poziția Administrației Trump față de situația politică din România. El i-a acuzat pe cei doi că ar fi încercat să se prezinte în fața interlocutorilor din SUA drept victime ale anulării și fraudării alegerilor, asumându-și o identitate care, în opinia sa, aparține lui Călin Georgescu.

Vișan a reamintit că George Simion nu ar fi candidat în anul 2024, ci în 2025, și că și-ar fi recunoscut înfrângerea la scurt timp după închiderea urnelor, plecând ulterior din țară. În acest context, el a afirmat că deplasarea lui Simion și a apropiaților săi în Statele Unite ar fi avut drept scop „furtul identității” politice a lui Călin Georgescu.

În declarația sa, Gelu Vișan a citat și o presupusă prezentare în care George Simion ar fi fost descris ca fiind cel care „ar fi trebuit să fie președintele României”, dar care ar fi fost împiedicat de „forțe globaliste” prin anularea și fraudarea alegerilor, subliniind că această prezentare nu l-ar fi vizat pe Călin Georgescu.

Vișan a afirmat că George Simion, Dan Dungaciu și susținătorii acestora ar fi, în opinia sa, „adevărații trădători ai mișcării suveraniste”. El a susținut că a fost etichetat drept trădător și dezbinator tocmai pentru că ar fi încercat să scoată la iveală adevărul despre intențiile acestora, inclusiv presupuse legături cu „sistemul securist”. Gelu Vișan a anunțat că va reveni cu detalii suplimentare și documente, afirmând că adevărul va ieși în cele din urmă la iveală.