Dacia Sandero este una dintre cele mai populare mașini din Europa. În 2025, a fost cea mai vândută mașină nouă de pe continent, iar de la lansarea sa în 2008 a ajuns la peste 3,58 milioane de clienți în întreaga lume. În Europa, una din 28 de mașini cumpărate de persoane fizice a fost Sandero, iar la nivel global Dacia a depășit 10 milioane de vehicule vândute. Specialiștii spun că succesul vine din combinația dintre design modern, fiabilitate, preț accesibil și focus pe lucrurile esențiale pentru folosirea de zi cu zi.

În 2026, Sandero va primi o actualizare importantă: va avea un design exterior nou, cu lumini LED în formă de T și bare de protecție redesenate, iar versiunea Stepway va include protecții suplimentare Starkle. Interiorul va fi modernizat, cu sistemul modular YouClip, ecran multimedia de 10 inci cu conectivitate mai bună și încărcare wireless pentru telefon.

În 2025, pe piața europeană de mașini noi, Dacia Sandero a fost pe primul loc la vânzări. Pe locul al doilea a fost Renault Clio, cu 229.778 unități vândute, urmat de Volkswagen T-Roc, cu 211.241 unități.

Top 10 mai include Volkswagen Tiguan, Volkswagen Golf, Toyota Yaris Cross, Peugeot 208, Peugeot 2008, Dacia Duster (168.182 unități) și Toyota Yaris. În același timp, Tesla Model Y, care în 2023 era lider, a scăzut cu 28% în 2025, ajungând la 151.550 de unități și clasându-se pe locul 15.

Sandero a condus topul în prima parte a anului și a fost bestseller absolut în 2024, deși vânzările au scăzut treptat în lunile următoare, ajungând în iunie la -17%, pentru un total de -9,4% în prima jumătate a anului.

Renault Clio a urcat pe locul doi în clasamentul semestrial, înregistrând o creștere puternică începând din aprilie, pregătindu-se pentru lansarea noii generații în septembrie la Salonul Auto de la Monaco.

În iunie, Clio a fost cea mai vândută mașină, urmată de Tesla Model Y, care a revenit pe piață, dar cu rezultate slabe pe primele șase luni, vânzările scăzând cu 32,4% față de 2024 (68.206 unități, dintre care 22.513 doar în iunie).

Topul primelor 6 luni ale anului 2025, după numărul de unități vândute, arată astfel: