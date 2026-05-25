Hidroelectrica își informează abonații că mai au la dispoziție doar două zile pentru a transmite indexul autocitit, termenul-limită fiind 26 mai. Compania atrage atenția că transmiterea indexului este importantă pentru ca facturarea să se facă exact pe baza consumului real de energie electrică, fără costuri estimate suplimentare.

În situațiile în care clienții nu transmit indexul la timp, furnizorul de energie este nevoit să realizeze o estimare a consumului. Astfel, consumatorii pot ajunge să plătească sume mai mari până la efectuarea verificărilor și regularizărilor ulterioare.

Reprezentanții companiei precizează că indexul poate fi comunicat exclusiv în perioada 22–26 a fiecărei luni, prin intermediul portalului Client Hidroelectrica sau prin aplicația iHidro, disponibilă în App Store și Google Play Store. Clienții pot transmite indexul și telefonic, apelând gratuit numărul 0800 800 359.

Compania anunță totodată că facturile pot fi achitate integral online, fără a fi necesară crearea unui cont sau autentificarea în portalul de clienți de pe site. Pentru efectuarea plății sunt necesare doar numărul contractului și numărul facturii. Pentru crearea unui cont în aplicația iHidro, utilizatorii trebuie să descarce aplicația din Google Play sau App Store ori să acceseze portalul online, apoi să intre în secțiunea „Înregistrează-te”. Ulterior, trebuie completate datele necesare: CNP și POD pentru persoanele fizice, respectiv CUI și POD pentru companii.

Hidroelectrica a explicat, zilele trecute, motivele pentru care unele facturi la energie electrică pot ajunge cu întârziere la consumatori și a precizat care este perioada obișnuită în care acestea sunt emise. Potrivit companiei, procesul de facturare diferă în funcție de zona de distribuție în care se află locul de consum al fiecărui client.

Un alt element care poate influența emiterea facturii este transmiterea indexului de consum. În situațiile în care indexul nu este comunicat la timp sau apar neclarități ce necesită verificări suplimentare, procesul de facturare poate fi întârziat. Reprezentanții companiei subliniază însă că astfel de întârzieri nu indică neapărat existența unei probleme legate de contractul de furnizare sau de contul clientului.

Conform Hidroelectrica, facturile sunt emise și transmise, de regulă, în intervalul 15–22 al fiecărei luni. Data exactă poate varia în funcție de zona de distribuție și de modalitatea de corespondență aleasă de client. Compania precizează că acesta este intervalul standard în care consumatorii își pot aștepta facturile la energie electrică.

Zonele de distribuție a energiei electrice din România, în funcție de care sunt emise facturile către consumatori, nu sunt stabilite de Hidroelectrica, ci de operatorii de distribuție care administrează rețeaua locală și transmit datele de consum către furnizori. Împărțirea teritoriului este realizată la nivel național, conform reglementărilor și informațiilor furnizate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

În regiunea Moldovei, rețeaua de distribuție este gestionată de Delgaz Grid, operator responsabil pentru județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

În alte zone ale țării, activitatea de distribuție este coordonată de Distribuție Energie Electrică, care administrează mai multe regiuni. Zona Transilvania Nord include județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, în timp ce Transilvania Sud cuprinde județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Tot în administrarea companiei se află și regiunea Muntenia Nord, formată din județele Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova și Vrancea.

În sudul și vestul țării, distribuția energiei electrice este asigurată de Distribuție Energie Oltenia, operator responsabil pentru județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea.

Rețele Electrice România administrează mai multe regiuni importante ale țării. În zona Banat sunt incluse județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, în timp ce regiunea Dobrogea acoperă județele Călărași, Constanța, Ialomița și Tulcea. Compania gestionează și zona Muntenia Sud, care include județele Giurgiu și Ilfov, precum și municipiul București.