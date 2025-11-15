Incidentul a avut loc în comuna Feleacu, unde proprietara unui imobil a decis să îl acționeze în instanță pe chiriașul care nu achitase chiria pentru luna februarie 2025 și nici o parte din luna martie.

Conform contractului de locațiune semnat pe 11 iunie 2024, chiria lunară era stabilită la 1.400 de euro. Documentul stabilea clar că întârzierea plății mai mult de șapte zile îi permitea proprietarei să considere contractul reziliat fără alte formalități.

Contractul prevedea că neplata chiriei în termen de șapte zile de la scadență dădea dreptul proprietarei să constate încetarea contractului fără proceduri suplimentare.

„Neplata chiriei în termen de 7 (șapte) zile de la data scadenței, duce la dreptul proprietarului de a constata rezilierea contractului, fără punere în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități judiciare sau extrajudiciare din partea sa.”

Judecătoria Cluj-Napoca a analizat contractul și a aplicat regulile din Codul civil. Instanța a arătat că un contract valabil încheiat are putere obligatorie între părțile semnatare, conform articolului 1270.

Judecătorii au menționat și dispoziția legală potrivit căreia neexecutarea unei obligații contractuale este considerată nejustificată, iar culpa chiriașului rezultă din simpla neplată, conform articolului 1548.

În urma analizei, instanța a decis că bărbatul trebuie să achite 840 de euro, echivalentul în lei la data plății, sumă ce reprezintă chiria restantă pentru perioada februarie – 18 martie 2025.

Suma a fost redusă deoarece proprietara reținuse garanția depusă inițial. Pe lângă aceasta, chiriașul a fost obligat să achite 8.251,9 lei pentru utilitățile neachitate, dobânda legală penalizatoare calculată începând cu data de 20 mai 2025 și până la plata integrală, precum și cheltuielile de judecată în valoare de 1.985 de lei.

Proprietara a transmis notificarea de evacuare atunci când chiria nu a fost achitată în termenul prevăzut. Ea a explicat că această decizie a avut ca scop respectarea prevederilor contractuale și recuperarea cheltuielilor generate de neplata chiriei.

Chiriașul a părăsit locuința pe 18 martie 2025, însă restanțele financiare au rămas până la soluționarea definitivă a cauzei în fața instanței.

Hotărârea pronunțată este executorie de drept. Chiriașul are însă posibilitatea de a formula apel în termen de treizeci de zile de la data comunicării.