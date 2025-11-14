Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR – Regulamentul UE 679/2016) permite unei persoane fizice să instaleze un sistem video la intrarea în propria locuință, cu condiția ca scopul să fie protejarea proprietății. Legea stabilește însă limite clare: camera trebuie orientată exclusiv către propria ușă sau către zona imediată, fără a surprinde alte spații de trecere.

GDPR permite prelucrarea imaginilor doar atunci când aceasta este necesară și proporțională. Captarea unei zone extinse, care include palierul, ușa altor apartamente sau spațiile comune, depășește scopul de securitate al locuinței și devine nelegală.

Regulamentul european impune o cerință esențială: persoanele care pot fi surprinse în imagini trebuie să fie informate în mod clar.

Astfel, în fața ușii trebuie afișat un anunț vizibil prin care se precizează că zona este monitorizată video, iar scopul este securitatea locuinței.

Lipsa acestui afiș face ca prelucrarea datelor să fie considerată ilegală, iar imaginile nu pot fi utilizate drept probă, cu excepția cazurilor în care autoritățile solicită înregistrările în urma unei anchete.

În plus, GDPR prevede că imaginile nu trebuie păstrate pe perioade nedeterminate. Stocarea trebuie limitată la un interval rezonabil, raportat la scopul protejării locuinței.

Pe lângă GDPR, și Codul Civil protejează viața privată și imaginea persoanei. Se stabilește că nicio persoană nu poate fi filmată sau fotografiată fără consimțământul său în spații în care are o așteptare firească de intimitate.

În practică, aceste situații au consecințe juridice directe. Autoritățile consideră că montarea unei camere de supraveghere care surprinde zone comune ale imobilului depășește dreptul legitim al proprietarului de a-și proteja locuința.

Astfel, filmarea ușilor altor apartamente, surprinderea vecinilor atunci când intră sau ies din propriile locuințe și captarea imaginii din zona palierului sau a scării blocului reprezintă ingerințe nejustificate în viața privată a celorlalte persoane.

Chiar dacă proprietarul camerei invocă un scop de securitate, legea stabilește că supravegherea video nu poate afecta intimitatea, libertatea de mișcare și dreptul la viață privată al celorlalți locatari.

O cameră montată incorect, cu un unghi prea larg, poate deveni ilegală chiar dacă este instalată pe proprietate privată.

Filmare spațiilor comune — palier, casa scării, lift, holuri sau zone de trecere — este interzisă în absența unei decizii oficiale a asociației de proprietari și a unei proceduri conforme cu GDPR.

Pentru ca supravegherea video a acestor zone să fie legală, este necesar:

-acordul adunării generale a proprietarilor,

-stabilirea scopului supravegherii,

-instalarea unui sistem administrat de asociație,

-respectarea obligațiilor GDPR privind informarea, stocarea și accesul la date.

Un locatar nu poate decide unilateral să monitorizeze zone care nu îi aparțin.

În cazul în care o cameră video surprinde zone interzise sau filmează persoane fără consimțământ, pot fi aplicate:

-sancțiuni de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor (ANSPDCP),

-obligația de a șterge înregistrările,

-răspundere civilă pentru prejudiciul moral adus vecinilor, conform Codului Civil,

-interdicția continuării prelucrării datelor.

Publicarea imaginilor cu vecinii pe rețele de socializare, în grupuri de bloc sau în alte medii este o încălcare gravă a GDPR și poate duce la amenzi considerabile.

Așadar, camera montată la ușa apartamentului este permisă de lege, dar numai în măsura în care nu depășește limitele propriei locuințe. Orientarea către spațiile comune, filmarea vecinilor sau stocarea nejustificată a imaginilor reprezintă încălcări ale GDPR și ale Codului Civil. Dreptul la securitate nu poate afecta dreptul altor locatari la viață privată.