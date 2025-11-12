Simona Bucura Oprescu, fostul ministru al Muncii, a anunțat că a fost adoptată o lege pentru protejarea cumpărătorilor de locuințe. Ea a votat în Parlament pentru o lege care are ca obiectiv principal protejarea celor care își cumpără o locuință, prin limitarea sumelor plătite în avans la semnarea promisiunilor de vânzare și prin introducerea unor garanții reale privind finalizarea construcțiilor.

Oprescu a explicat că, prin această lege, se impun reguli clare. Astfel, promisiunile de vânzare vor putea fi încheiate doar în formă autentică, după obținerea autorizației de construire și a extrasului de carte funciară de către dezvoltator. Ba mai mult, convențiile de rezervare nu vor putea depăși 60 de zile, iar suma plătită, de maximum 5% din prețul locuinței, se va restitui integral dacă vânzarea nu are loc.

Oprescu a adăugat că avansurile plătite de cumpărători vor fi strict limitate și controlate – 15% la semnare, 25% la finalizarea structurii și 20% la lucrările de instalații – iar banii vor fi depuși într-un cont bancar distinct, folosit exclusiv pentru proiectul imobiliar respectiv.

Totodată, plafonul va putea ajunge la 40% doar dacă dezvoltatorul încheie o poliță de asigurare care să protejeze cumpărătorul în caz de întârziere, insolvență sau nerespectare a contractului.

Simona Bucura Oprescu a mai menționat că fiecare apartament va avea carte funciară proprie încă din faza de proiect, pentru a preveni reorganizările ulterioare și pentru a asigura transparență totală. Potrivit spuselor sale, această lege înseamnă mai multă siguranță pentru cei care cumpără o locuință, mai multă responsabilitate pentru dezvoltatori și mai multă stabilitate și încredere pe piața imobiliară.

Camera Deputaților a adoptat Proiectul de Lege PL-x nr. 116/2025, care modifică Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și completează Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996.

Proiectul a fost înregistrat la Camera Deputaților pe 22 aprilie 2025, după ce fusese depus la Biroul Permanent pe 15 aprilie 2025, și a primit numărul L36/2025 la Senat. Procedura legislativă urmează prevederile Constituției revizuite în 2003, iar Camera Deputaților este forul decizional.

Legea are caracter ordinar și nu se află în procedură de urgență. Prin aceste modificări se urmărește îmbunătățirea normelor privind calitatea lucrărilor de construcții, precum și o mai bună transparență și actualizare a sistemului cadastral și a evidențelor imobiliare.

