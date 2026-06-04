Viața la bloc 2026. Camerele video montate în scara blocului. Reguli pentru proprietarii de apartamente

Reguli la bloc 2026. Proprietarii dintr-un bloc care doresc să instaleze camere de supraveghere în scara imobilului trebuie să cunoască regulile legale aplicabile. Sistemul poate fi montat pentru creșterea siguranței locatarilor, însă doar cu respectarea normelor privind protecția datelor.

Reguli la bloc 2026. Camerele video montate în scara blocului pot funcționa fără autorizație specială, dacă supraveghează exclusiv spațiul privat! Dacă camerele surprind imagini din domeniul public, respectiv ale persoanelor care circulă pe stradă, trotuar sau în alte spații publice aflate în raza lor de acțiune, este necesar să vă adresați organelor de poliție pentru a verifica îndeplinirea condițiilor legale aplicabile.

În situația în care camerele sunt destinate exclusiv supravegherii spațiului privat al blocului, cadrul legal relevant este reprezentat de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a GDPR în România, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, precum și Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

Un prim pas necesar pentru instalarea sistemului de supraveghere îl reprezintă obținerea acordului proprietarilor. Din informațiile furnizate, această condiție este deja îndeplinită, întrucât ați obținut acordul acestora prin semnături. Este important ca montajul să fie realizat de o firmă autorizată pentru instalarea sistemelor de supraveghere video. Camerele trebuie amplasate astfel încât să nu înregistreze imagini din afara spațiului privat, cum ar fi de pe trotuar, stradă sau din alte zone publice.

Totodată, există obligația afișării unor informări vizibile privind existența sistemului de supraveghere video. Acestea trebuie amplasate la intrarea în condominiu și în zonele comune supravegheate, astfel încât persoanele care pătrund în imobil să fie informate că sunt înregistrate video.

Imaginile colectate prin sistemul de supraveghere pot fi utilizate numai în scopul pentru care a fost instalat sistemul, respectiv asigurarea securității și clarificarea unor incidente sau situații specifice. Aceste înregistrări nu pot fi făcute publice și trebuie stabilit în mod clar cine are acces la ele, în ce condiții și în ce scop pot fi consultate sau utilizate.

Nerespectarea obligațiilor legale privind supravegherea video și protecția datelor cu caracter personal poate atrage sancțiuni contravenționale semnificative, iar în anumite situații poate conduce chiar la răspundere penală.

Asociația de proprietari trebuie să intervină urgent dacă balcoanele degradate pun în pericol persoanele care folosesc ghena de gunoi!

Dacă bucățile care cad provin din elemente ale construcției aflate în proprietatea comună a condominiului, responsabilitatea pentru identificarea și semnalarea acestor probleme revine, în principal, administratorului și președintelui asociației de proprietari. Potrivit prevederilor Legii nr. 196/2018, administratorul are obligația de a administra imobilul, de a propune și supraveghea lucrările necesare conservării și întreținerii acestuia, precum și de a iniția, în situații de urgență și cu acordul comitetului executiv, lucrările necesare pentru protejarea imobilului și a persoanelor.

Deși administratorul este cel care trebuie să constate și să semnaleze problemele legate de starea construcției, deciziile privind măsurile care urmează să fie adoptate aparțin, după caz, comitetului executiv și/sau adunării generale a asociației de proprietari. În acest sens, administratorul trebuie să întocmească un referat prin care să prezinte constatările sale și, dacă situația o impune, să propună efectuarea unei expertize tehnice de specialitate. Pe baza acestor informații, comitetul executiv trebuie să analizeze situația și să dispună măsurile necesare pentru înlăturarea pericolului.

În ceea ce privește balcoanele, dacă acestea se află într-o stare avansată de degradare, intervenția este obligatorie și trebuie realizată cu celeritate. Este necesară solicitarea unei expertize tehnice efectuate de un specialist în construcții, iar în funcție de concluziile raportului de expertiză, organele de conducere ale asociației de proprietari trebuie să decidă modalitatea de remediere a problemelor constatate.

În cazul în care un balcon sau o parte a acestuia s-ar desprinde și ar provoca vătămarea unei persoane care utilizează ghena de gunoi, răspunderea ar urma să fie stabilită în funcție de împrejurările concrete și de persoanele care aveau obligația legală de a preveni producerea unui asemenea eveniment. Dacă degradarea era cunoscută sau putea fi observată și nu au fost luate măsuri pentru eliminarea pericolului, pot interveni forme de răspundere civilă și, în anumite situații, chiar penală.

Este important de menționat că toate cheltuielile generate de expertizele tehnice, lucrările de reparații și măsurile necesare pentru asigurarea siguranței construcției sunt suportate de asociația de proprietari, nefiind în sarcina exclusivă a persoanelor direct afectate de aceste probleme.