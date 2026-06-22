Hidroelectrica vine cu un anunț pentru milioane de clienți. Termenul expiră pe 26 iunie

Hidroelectrica a transmis un nou anunț pentru clienții săi, informând că începe perioada în care poate fi comunicat indexul autocitit al contorului de energie electrică. Consumatorii au la dispoziție cinci zile pentru a transmite datele, folosind una dintre metodele puse la dispoziție de companie.

Compania Hidroelectrica le reamintește clienților că intervalul 22–26 iunie este destinat transmiterii indexului autocitit al contorului de energie electrică.

Transmiterea indexului în perioada stabilită permite emiterea facturilor pe baza consumului real, evitând estimările de consum care pot apărea atunci când datele nu sunt comunicate la timp.

Clienții Hidroelectrica au la dispoziție mai multe modalități prin care pot transmite indexul autocitit.

Acesta poate fi comunicat:

prin Portalul Client Hidroelectrica;

prin aplicația iHidro, disponibilă atât pe telefoanele mobile prin App Store și Google Play Store, cât și în varianta desktop, accesând platforma ihidro.ro/Portal;

prin apel gratuit la numărul 0800 800 359.

Compania recomandă utilizarea uneia dintre aceste metode în intervalul dedicat pentru ca indexul să fie înregistrat și luat în calcul la emiterea următoarei facturi.

Transmiterea periodică a indexului autocitit permite facturarea energiei electrice în funcție de consumul efectiv înregistrat de client.

În lipsa comunicării indexului în perioada stabilită, factura poate fi emisă pe baza unui consum estimat, urmând ca eventualele diferențe să fie regularizate ulterior, după citirea contorului de către operatorul de distribuție.

Prin urmare, transmiterea indexului în intervalul 22–26 iunie îi ajută pe consumatori să evite diferențele de consum și să primească facturi calculate cât mai aproape de consumul real.

Pe lângă transmiterea indexului, clienții Hidroelectrica pot utiliza aplicația iHidro și Portalul Client pentru administrarea contractului de furnizare a energiei electrice.

Prin intermediul acestor platforme pot fi consultate facturile emise, istoricul consumului, plățile efectuate și alte informații legate de contract, fără a mai fi necesară deplasarea la un punct de relații cu clienții.

Compania încurajează utilizarea serviciilor digitale, acestea fiind cea mai rapidă metodă de comunicare și administrare a contului de client.

Hidroelectrica recomandă consumatorilor să nu aștepte ultima zi din intervalul de autocitire pentru transmiterea indexului.

Comunicarea din timp a datelor reduce riscul apariției unor întârzieri cauzate de aglomerarea platformelor online sau a liniilor telefonice și permite procesarea mai rapidă a informațiilor necesare emiterii facturilor.

Clienții care doresc ca factura să fie calculată pe baza consumului real sunt sfătuiți să respecte perioada 22–26 iunie și să folosească una dintre metodele puse la dispoziție de companie pentru transmiterea indexului autocitit.