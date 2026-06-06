Schimbare importantă la Hidroelectrica. Ce se întâmplă cu termenul de plată al facturilor

Hidroelectrica a modificat condițiile comerciale aplicabile clienților casnici care semnează contracte noi de furnizare a energiei electrice, reducând perioada acordată pentru plata facturilor. Dacă până acum consumatorii aveau la dispoziție 45 de zile pentru achitarea facturilor, noile contracte prevăd un termen de numai 30 de zile.

Hidroelectrica schimbă una dintre condițiile importante pentru clienții noi. Facturile la energie vor trebui plătite mai repede

Compania a confirmat schimbarea într-un răspuns transmis presei și a precizat că măsura se aplică exclusiv contractelor încheiate după data de 1 aprilie 2026 sau celor pentru care clienții solicită prelungirea valabilității prin semnarea unui act adițional care include noile condiții.

Decizia vine într-o perioadă în care piața energiei traversează noi transformări, iar consumatorii urmăresc cu atenție orice modificare care le poate afecta costurile și obligațiile contractuale.

Anunțul a generat reacții din partea unor clienți ai companiei, care consideră că Hidroelectrica începe să renunțe la unele dintre avantajele care au contribuit la creșterea rapidă a numărului de consumatori din portofoliu.

În ultimii ani, compania a devenit unul dintre cei mai căutați furnizori de energie din România, atrăgând sute de mii de clienți prin prețuri competitive și condiții considerate mai avantajoase decât cele oferite de alți furnizori.

Într-un mesaj transmis Economedia, mai mulți consumatori susțin că furnizorul de stat ar „retrage treptat beneficiile” care au determinat numeroase familii să își schimbe furnizorul de energie.

Nemulțumirile sunt amplificate și de contextul economic actual. Inflația continuă să afecteze bugetele gospodăriilor, costurile de trai rămân ridicate, iar multe familii încearcă să își gestioneze cât mai atent cheltuielile lunare.

În acest context, reducerea termenului de plată cu 15 zile este percepută de unii clienți drept o presiune suplimentară asupra bugetului familial.

Cine este afectat și cine păstrează vechile condiții

Hidroelectrica subliniază însă că modificarea nu se aplică tuturor clienților și că cei care aveau deja contracte active înainte de 1 aprilie 2026 nu vor pierde termenul de plată de 45 de zile.

Compania precizează că noile reguli sunt aplicabile doar persoanelor care semnează contracte după această dată sau celor care aleg să prelungească relația contractuală prin acte adiționale ce includ noile condiții comerciale.

„Clienții care aveau contracte de furnizare în vigoare anterior datei de 01.04.2026 nu sunt afectați de această modificare, condițiile contractuale existente, inclusiv termenul de scadență, rămânând neschimbate”, arată compania, potrivit Economedia.

Astfel, milioane de consumatori care aveau deja contracte în derulare înainte de modificare își păstrează termenul de plată stabilit inițial.

De ce a decis Hidroelectrica să reducă termenul de plată

Reprezentanții companiei susțin că măsura face parte dintr-un proces de aliniere la practicile curente din sectorul energetic și urmărește eficientizarea activității financiare și operaționale.

Reducerea perioadei de încasare a facturilor permite furnizorului să gestioneze mai bine fluxurile financiare și să își optimizeze procesele interne.

În ultimii ani, creșterea rapidă a numărului de clienți a pus presiune pe infrastructura administrativă a companiei. Hidroelectrica a trecut de la statutul de producător important de energie la unul dintre cei mai mari furnizori pentru populație, ceea ce a presupus adaptarea permanentă a sistemelor de facturare, relații cu clienții și gestionare financiară.

Compania afirmă că modificarea termenului de plată nu afectează drepturile consumatorilor și respectă toate prevederile legislative aplicabile în domeniu.

Hidroelectrica rămâne unul dintre cei mai puternici jucători din piața de energie

În ultimii ani, Hidroelectrica a devenit un fenomen pe piața furnizării energiei electrice. Mii de consumatori au migrat către companie după liberalizarea pieței și în contextul creșterilor puternice de preț înregistrate în sectorul energetic.

Mulți clienți au fost atrași de tarifele competitive, de imaginea companiei și de faptul că furnizorul este controlat de stat.

Această dezvoltare rapidă a transformat Hidroelectrica într-un concurent important pentru furnizorii tradiționali și a modificat echilibrul pieței de energie destinate consumatorilor casnici.

În acest context, orice schimbare a condițiilor contractuale este atent analizată de clienți și de specialiștii din domeniu.

Ce trebuie să știe clienții care vor să semneze un contract nou

Pentru persoanele care intenționează să devină clienți Hidroelectrica în perioada următoare, una dintre principalele diferențe față de condițiile aplicate anterior va fi termenul de plată al facturilor.

Practic, după emiterea facturii, consumatorii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru efectuarea plății, față de 45 de zile cât era prevăzut anterior.

Deși diferența pare redusă la prima vedere, pentru multe gospodării aceasta poate însemna o modificare importantă în modul de gestionare a cheltuielilor lunare, mai ales în perioadele în care se suprapun plata utilităților, ratele bancare și alte obligații financiare.

Pentru moment, compania susține că își păstrează angajamentul de a oferi condiții competitive pe piață și că modificarea urmărește exclusiv eficientizarea proceselor interne. Cu toate acestea, reacțiile apărute în rândul consumatorilor arată că orice schimbare privind facturile la energie continuă să fie urmărită cu mare atenție de populație, într-un context în care costurile cu utilitățile rămân una dintre principalele preocupări ale românilor.