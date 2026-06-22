Europa reduce dependența de gaz cu ajutorul pompelor de căldură. Economii de aproape 10 miliarde de euro într-un singur an

Pompele de căldură devin tot mai importante în strategia energetică a Uniunii Europene. Potrivit unei analize realizate de Asociația Europeană a Pompelor de Căldură (EHPA), aceste sisteme au ajuns să înlocuiască volume de gaz natural lichefiat (LNG) de peste două ori mai mari decât importurile provenite din Orientul Mijlociu în 2025. În același timp, utilizarea lor a generat economii de aproape 10 miliarde de euro la factura de import a gazelor.

Europa continuă să accelereze tranziția către sisteme de încălzire mai eficiente și mai puțin dependente de combustibilii fosili.

Potrivit analizei EHPA, citată de Euronews, în 2025 au fost comercializate aproape trei milioane de pompe de căldură în 21 de state europene. În urma acestor instalări, numărul total al echipamentelor aflate în funcțiune pe continent a ajuns la 29,3 milioane.

Organizația estimează că energia termică produsă de aceste sisteme echivalează cu cantitatea de gaz transportată de peste 200 de nave încărcate cu LNG.

Mai mult, volumul de gaz economisit este de peste două ori mai mare decât importurile de gaz natural lichefiat provenite din Orientul Mijlociu în 2025 și reprezintă aproximativ 7% din totalul importurilor anuale de LNG ale Uniunii Europene.

Pe lângă reducerea dependenței energetice, utilizarea pompelor de căldură are și un impact economic important.

Potrivit estimărilor EHPA, aceste sisteme au permis evitarea unor importuri de gaze în valoare de aproximativ 9,7 miliarde de euro doar în cursul anului trecut.

În contextul preocupărilor tot mai mari privind securitatea energetică și volatilitatea piețelor internaționale ale gazelor, organizația consideră că extinderea utilizării pompelor de căldură reprezintă una dintre cele mai eficiente soluții pentru reducerea dependenței de combustibilii importați.

„Fiecare pompă de căldură instalată este încă un pas către consolidarea securității energetice a Europei”, a declarat Paul Kenny, directorul EHPA.

Analiza arată că Franța a fost cea mai mare piață europeană pentru pompele de căldură în 2025.

Aproximativ 528.000 de sisteme au fost vândute aici într-un singur an, iar numărul total al unităților instalate a ajuns la aproximativ șapte milioane, cel mai ridicat din Europa.

Pe locul al doilea se află Italia, cu aproximativ 423.000 de pompe de căldură comercializate anul trecut.

În schimb, Germania a înregistrat cel mai rapid ritm de creștere, numărul instalărilor fiind cu aproximativ 50% mai mare comparativ cu anul anterior.

Raportat la populație, clasamentul este condus de Norvegia, unde există aproximativ 650 de pompe de căldură la fiecare 1.000 de gospodării. Finlanda ocupă poziția a doua, cu peste 540 de unități la 1.000 de gospodării.

EHPA combate una dintre cele mai răspândite idei privind aceste sisteme de încălzire, și anume că ar deveni ineficiente în regiunile cu ierni foarte reci.

Potrivit organizației, pompele de căldură își păstrează eficiența chiar și la temperaturi de până la minus 30 de grade Celsius, fiind mai performante decât sistemele convenționale de încălzire electrică.

Acest argument este susținut și de nivelul ridicat al instalărilor din țări nordice precum Norvegia și Finlanda, unde temperaturile scăzute sunt frecvente pe durata iernii.

În contextul obiectivelor privind reducerea emisiilor de carbon și diminuarea dependenței de importurile de gaze naturale, Comisia Europeană analizează noi măsuri de stimulare a instalării pompelor de căldură.

Printre variantele aflate în discuție se numără reducerea TVA și a altor taxe aplicate sistemelor de încălzire ecologică, precum și măsuri care să reducă prețul energiei electrice utilizate pentru alimentarea acestor echipamente.

Autoritățile europene consideră că extinderea utilizării pompelor de căldură poate contribui atât la creșterea securității energetice, cât și la atingerea obiectivelor climatice asumate de Uniunea Europeană.