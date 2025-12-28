„Sunt şi corporatistă, da”, afirmă Mirabela Grădinaru, într-o emisiune la Digi 24.

Prima doamnă a României, absolventă a Facultății de Geografie, a povestit despre primul său loc de muncă, pe care l-a obținut încă din al doilea an de studenție.

Mirabela Grădinaru a povestit că primul său loc de muncă a fost obținut în al doilea an de facultate, când s-a angajat part-time la un call center. Ea a explicat că părinții nu i-au putut oferi sprijin financiar la București, spre deosebire de Iași, iar distanța până acasă, la Vaslui, implica costuri suplimentare cu transportul.

Pentru a-și putea permite să meargă acasă o dată pe lună sau o dată la o lună și jumătate, și nu doar în vacanțele după sesiune, Mirabela lucra în weekenduri și uneori după-amiaza, respectând în același timp prezența obligatorie la facultate. Ea a menționat că și-a dorit să obțină cămin, deoarece altfel nu și-ar fi permis să plătească o gazdă sau chirie în București.

„Primul loc de muncă a fost în anul doi de facultate. M-am angajat part-time la un call center. Asta pentru că părinţii mi-au spus că dacă te vei duce la Bucureşti, noi nu te putem ajuta, adică este mult mai uşor să te ajutăm la Iaşi, financiar însemnând că nu am găsit partea să îmi asigure hrana. Una era să merg săptămânal acasă cu un personal de la Iaşi la Vaslui, alta era distanţa între Bucureşti şi Vaslui. Cu acceleratul, dar recunosc că au fost momente în care nu am avut bani de bilet pentru accelerat şi mergeam cu personalul acasă, asta în cazul în care îmi doream să merg şi o dată la lună sau o dată la o lună şi jumătate şi nu doar în vacanţele după sesiune. M-am angajat la call center, unde lucram în timpul weekend-ului şi eventual mai luam o tură după-amiază. Asta în condiţiile în care la facultate prezenţa era obligatorie şi trebuia să fiu integralistă dacă îmi doream cămin şi o altă opţiune pentru mine nu era. Şi doream cămin pentru că nu aş fi avut posibilitatea financiară să îmi plătesc o gazdă sau chirie în Bucureşti”, a declarat Mirabela Grădinaru, sâmbătă seară, la Digi 24.

Mirabela Grădinaru a menționat că, după absolvirea facultății, a trecut la un program de lucru normal și a lucrat în mai multe call centere din diverse domenii.

„Şi în momentul în care am terminat facultatea, a fost o altă răscruce în viaţa mea: ce fac? Mă întorc acasă şi îmi urmez visul să fiu profesor sau rămân în Bucureşti. Dar atunci, pentru că din punct de vedere financiar, salariul unui profesor nu mi-ar fi permis să-mi plătesc chiria în Bucureşti, am ales să rămân în corporaţie, să trec la full-time. Şi un an mai târziu am fost la un târg unde mi-am depus CV-ul şi am schimbat call center-ul cu o altă societate unde lucrez şi astăzi, după 19 ani. Este singurul job, dar în cadrul acestei companii am schimbat mai multe poziţii şi mai multe direcţii, adică nu am rămas în aceeaşi direcţie, nu am rămas pe aceeaşi poziţie şi tot timpul am luat-o de la capăt pentru că, da, cultura este aceeaşi, dar domeniile sunt diferite”, a adăugat Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru a povestit că a fost admisă la Facultatea de Geografie și la Iași, însă a ales să studieze la București pentru a fi cât mai departe de părinți. Ea a menționat că Vasluiul rămâne „acasă” și că se întoarce mereu cu plăcere, unde mai are rude și cea mai bună prietenă din copilărie. Prima sa vizită în București a avut loc atunci când a susținut examenul de admitere.